Главный психиатр призывает СМИ не спекулировать на теме кризиса

Главный внештатный психиатр Минздрава Украины Ирина ПИНЧУК призывает средства массовой информации не спекулировать на теме кризиса.

Она обращает внимание на то, что в последнее время участились публикации на тему негативного влияния кризисной экономической ситуации на психическое состояние украинских граждан, сообщает сайт Минздрава Украины.

“К сожалению, значительная часть публикаций базируется на высказываниях, выводах псевдоспециалистов, целителей, астрологов, вещунов, психоаналитиков и других лиц, которые не имеют специальной подготовки, мнения которых чаще являются спекулятивными и преимущественно непрофессиональными", - отмечает главный психиатр.

По ее словам, иногда некорректные интервью дают и врачи-психиатры, дипломированные психологи и психотерапевты.

"Учитывая это, психиатрическое общество настойчиво просит представителей СМИ проявить инициативу в сотрудничестве с действующими в каждом регионе специалистами по психиатрии, психотерапии, психологии, и с их помощью регулярно объяснять читателям, радиослушателям и телезрителям, что, во-первых, психические заболевания в подавляющем большинстве случаев являются биологически детерминированными и не могут быть спровоцированы экономическими, политическими, климатическими и другими, внешними факторами, во-вторых, тревога, страх, которые связаны с социальными причинами, стихийными бедствиями, войнами и тому подобное, является нормальной реакцией человека на угрожающую или неблагополучную ситуацию", - указывает И.ПИНЧУК, отмечая: сегодня ни в Украине, ни в других странах Европы, которые переживают экономический спад, связанный с циклическим развитием мировой экономики, нет роста психических заболеваний и суицидальной активности.

Главный психиатр Украины считает, что псевдоспециалисты в большинстве случаев сознательно создают среди населения чувство тревоги, страха, вещая мифические истории о росте числа тяжелых психических расстройств.

"Преследуя вполне конкретные меркантильные цели, они заманивают в свои частные кабинеты потенциальных клиентов, которые и так уже пострадали финансово от экономического кризиса", - предупреждает И.ПИНЧУК.