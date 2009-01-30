В Крыму объявили штормовое предупреждение
10:00, 30 января 2009Крым
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МЧС решило перестраховаться?
В Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на 30 и 31 января объявлено штормовое предупреждение.
По данным пресс-службы крымского управления МЧС, на территории полуострова ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, местами туман при видимости 100-500 метров, налипание мокрого снега и гололедица.
Проезд по Крыму обеспечен.
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