В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на 30 и 31 января объявлено штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы крымского управления МЧС, на территории полуострова ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, местами туман при видимости 100-500 метров, налипание мокрого снега и гололедица.

Проезд по Крыму обеспечен.