В Крыму начали отключать свет воинским частям ВМС

Ряд воинских частей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, расположенных на территории Крымской автономии, уже несколько дней остаются без электроснабжения.

Как сообщает флотская телерадиокомпания «Бриз», утром 26 января в отдельном морском инженерном батальоне (Бахчисарай) была прекращена подача электроэнергии. Не работает столовая, котельная и служебные помещения, вышли из строя некоторые электроприборы.

По данным квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) морской, электроэнергия была отключена за неуплату долга в размере 22 тыс. грн. От КЭЧ морской на имя директора «Крымэнерго» было направлено гарантийное письмо об уплате задолженности в феврале, поскольку средства будут лишь в следующем месяце. В то же время, как отмечает телерадиокомпания, ответа военные моряки до сих пор не получили.

От электроэнергии отключены также части Центра береговой обороны, в частности, расположенные в поселке Перевальное Симферопольского района.

Кроме того, как сообщили в штабе Южной военно-морской базы ВМС Украины, ожидается обесточивание воинских частей и этого объединения.