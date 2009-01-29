«Артек» нуждается в статусе нацзаповедника – депутат от ЕЦ

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Единый Центр» Леся ОРОБЕЦ предлагает существующие проблемы «Артека» решать комплексно, начав с предоставления международному детскому центру статуса национального заповедника.

Как сообщили в пресс-службе партии, по словам депутата, «уникальная экосистема, существующая на территории «Артека», а также его бесценная материально-методическая база нуждаются сейчас в защите от желающих воспользоваться его финансовыми трудностями. Такое решение будет четким ответом на посягательства разномастных рейдеров как в Украине, так и за ее границами».

По словам Л.ОРОБЕЦ, в не меньшей поддержке «Артек» нуждается и в области бюджетного обеспечения. «Протокольные поручения о приобретении «Артека», адресованные правительству России со стороны депутатов российской Госдумы, имеют безусловно провокационный вид. Впрочем ради справедливости следует признать, что они умело используют бюджетные просчеты нашего правительства», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее мнению, отсутствие в госбюджете средств на содержание «Артека» является еще одним аргументом в пользу немедленного пересмотра документа. «Премьер еще в декабре по требованию Президента декларировала готовность не позже января вернуться к пересмотру бюджета. Еще больше заострили потребность в этом результаты газовых договоров правительства. Следует признать, к сожалению, что госбюджет в нынешнем его виде является бомбой замедленного действия, а резонансные в сейчас беды “Артека” имеют такую же природу, как и хронические невыплаты зарплаты или же ожидаемое сокращение стипендий до 180 гривен», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляет, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о предстоящих массовых увольнениях. Кроме того, руководство «Артека» заявляет о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.