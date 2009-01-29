В Крыму почтили память героев Крут
Акция украинских сил
Крымские организации Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, УРП «Собор», Всеукраинского объединения ветеранов почтили память героев Крут сегодня на акции на площади возле памятника Шевченко в Симферополе.
Как сообщили в пресс-службе УНП, украинские патриоты держали флаги, черные полоски на которых символизировали скорбь по погибшим героям. Митингующие раздавали агитационную литературу и проводили разъяснительную работу среди людей, которые присоединялись к акции.
Председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, выступая на митинге, напомнил: "29 января 1918 года около 300 киевских юношей стали против шеститысячной армии большевистского агрессора. Армия, возглавляемая командиром Муравьевым, была приостановлена в неравном бою, в котором почти все студенты погибли".
По его убеждению, “День подвига под Крутами является святым для украинской нации, каждого человека, который несет ответственность за свою Родину”.