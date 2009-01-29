В Крыму почтили память героев Крут

Крымские организации Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, УРП «Собор», Всеукраинского объединения ветеранов почтили память героев Крут сегодня на акции на площади возле памятника Шевченко в Симферополе.

Как сообщили в пресс-службе УНП, украинские патриоты держали флаги, черные полоски на которых символизировали скорбь по погибшим героям. Митингующие раздавали агитационную литературу и проводили разъяснительную работу среди людей, которые присоединялись к акции.

Председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, выступая на митинге, напомнил: "29 января 1918 года около 300 киевских юношей стали против шеститысячной армии большевистского агрессора. Армия, возглавляемая командиром Муравьевым, была приостановлена в неравном бою, в котором почти все студенты погибли".

По его убеждению, “День подвига под Крутами является святым для украинской нации, каждого человека, который несет ответственность за свою Родину”.