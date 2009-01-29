Милиция раскрыла ряд резонансных ограблений банков в Крыму

15:45, 29 января 2009
Крым
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Банду задержали "на горячем"

Милиция заявляет о раскрытии ряда ограблений банков на территории Автономной Республики Крым. 

Как напоминает пресс-служба украинского МВД, на протяжении 2008-2009 годов в Крыму совершены разбойные нападения и ограбления банковских учреждений, почтовых отделений и их работников. Кроме того, разбойные нападения и ограбления банков были  и на территории других регионов Украины. "Преступления имели общие похожие черты по способу совершения, предмету посягательства и внешности преступников", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками крымского управления МВД вместе с милиционерами из Днепропетровской и Запорожской областей задержана «на горячем» - при совершении разбойного нападения на филиал «Ощадбанка» в Днепропетровске - преступная группа. В ее состав входили три человека. Они зашли в помещение банка, ударили кассира пистолетом по голове и отобрали у нее 9,5 тысяч гривен. 

Банда подозревается в совершении 10 преступлений на территории АР Крым, Днепропетровской и Запорожской областей.

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