Милиция раскрыла ряд резонансных ограблений банков в Крыму

Милиция заявляет о раскрытии ряда ограблений банков на территории Автономной Республики Крым.

Как напоминает пресс-служба украинского МВД, на протяжении 2008-2009 годов в Крыму совершены разбойные нападения и ограбления банковских учреждений, почтовых отделений и их работников. Кроме того, разбойные нападения и ограбления банков были и на территории других регионов Украины. "Преступления имели общие похожие черты по способу совершения, предмету посягательства и внешности преступников", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками крымского управления МВД вместе с милиционерами из Днепропетровской и Запорожской областей задержана «на горячем» - при совершении разбойного нападения на филиал «Ощадбанка» в Днепропетровске - преступная группа. В ее состав входили три человека. Они зашли в помещение банка, ударили кассира пистолетом по голове и отобрали у нее 9,5 тысяч гривен.

Банда подозревается в совершении 10 преступлений на территории АР Крым, Днепропетровской и Запорожской областей.