Подрос тариф на газ для предприятий

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей на 2009 год на уровне 2020 грн 25 коп за 1000 куб. м.

Предельный уровень цены, который действовал до 1 января текущего года, напомнила комиссия, составлял 1425 грн.

Следовательно, подчеркивают в НКРЭ, предельный уровень цены в промышленности по сравнению с 2008 годом увеличился в 1,4 раза.

Такое увеличение предельной цены фактически отвечает пропорциональному росту цены импортированного газа с 179,5 (2008 год) до 228,8 долларов США в 2009 году, которая является основной составляющей предельного уровня цены для промышленности.

«Стоит также принимать во внимание, что цена газа, который поступает в Украину, зафиксирована в долларах, а для потребителей она перечисляется в гривнях, курс которой в сравнении с прошлым годом существенно снизился», - отмечает пресс-служба.