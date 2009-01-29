В Крыму разоблачили взяточника - главу правления садового общества
13:18, 29 января 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
В Крыму правоохранители разоблачили председателя правления садового общества, который требовал и получил 32 тысячи гривен взятки от жительницы Симферополя за принятие ее в члены общества и выделение земельного участка.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, принимаются меры для установления других фактов взяточничества.
Прокуратурой Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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