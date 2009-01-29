Цены на газ для населения Украины повышать не будут

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не намерена пересматривать розничные цены на природный газ для населения, а также для предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая очередное заседание комиссии, заявил ее председатель Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что в октябре прошлого года комиссия уже принимала решение о пересмотре розничных тарифов для населения, повысив их на 35% во исполнение директив указа Президента Украины, которым было введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, в частности, что повышение было обусловлено требованием сбалансирования финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины».

«Основная цель была сбалансировать финансовое положение НАК, и комиссия считает, что это задание было выполнено и на сегодня нет нужды пересматривать тарифы для населения. Поэтому тарифы для населения на газ остаются неизменными», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что цены на газ для теплокоммунэнерго также останутся на прежнем, декабрьском уровне – 873 грн. за тысячу кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ рассматривала возможность упрощения дифференциации розничных цен на газ для населения и планировала их поэтапное повышение с февраля.

В письме председателя НКРЭ В.КАЛЬЧЕНКО в адрес Кабинета министров Украины предлагалось на первом этапе стоимость газа для потребителей первой группы повысить на 25% до 618,75 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 872,78 грн. тыс. куб. м (на уровне цены, установленной для предприятий ТКЭ).

На втором этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагалось вновь повысить на 25% до 773,44 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 1273 грн. тыс. куб. м. Такую же цену на газ с 1 мая предлагалось установить для теплокоммунэнерго.