Возле Ялты горит свалка

В Ялтинском регионе Крыма на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) ликвидируют очаги самовозгорания.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, этот полигон ТБО вблизи поселка Гаспра был создан как временный в 1972 году на месте бывшего каменного карьера. Эксплуатация полигона прекращена 1-го сентября 2008 года. Площадь земельного участка, занятого под него, составляет 5,63 га.

Специалистами городской СЭС ведутся лабораторные исследования отобранных проб воздуха и воды на прилегающей к санитарной зоне территории. На месте работает городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

К ликвидации очагов самовозгорания привлечены 50 человек и 11 единиц техники.