В турецкие бордели девушек из Севастополя продавали по $700

Члены преступной группы, которые продали 7 севастопольских девушек в бордели Турции, ожидают суда.

Как сообщает Отдел связей с общественностью Управления МВД Украины в Севастополе, милиция закончила следствие по делу в отношении преступной группы. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми, совершенная повторно, по предварительному сговору организованной группой лиц).

Преступная группировка действовала с декабря 2003 по ноябрь 2007 года. Торговлю «живым товаром» организовала 21-летняя жительница Севастополя. Ей помогали несколько человек, которые занимались вербовкой девушек и оформлением документов.

«Девушек для продажи подбирали с хорошими внешними данными, но с тяжелым материальным положением. Обещали высокие заработки за границей и хорошие условия работы. Одним прямо говорили, что они будут заниматься проституцией, другим предлагали работать официанткой в баре», - говорится в сообщении.

Из Севастополя девушек на автобусе переправляли в Борисполь или Донецк, оттуда - самолетом в Стамбул. «Оплату за девушек получали путем денежных переводов или через курьера», - сообщили в милиции.

Деятельность преступной группы была пресечена севастопольскими правоохранителями.

В ходе следствия установлено, что работорговцы продали в турецкие бордели 7 девушек из Севастополя. Цена одной рабыни составляла 700 долларов США.

Статья, по которой торговцам «живым товаром» предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.