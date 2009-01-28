Патрулировать крымские леса придется пешком?

Республиканский комитет Автономной Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству заявляет, что повышение транспортного сбора может негативно отразиться на работе государственной лесной охраны.

В основном лесничие используют легковые машины повышенной проходимости с объемом двигателя выше 2,2 литра. «За каждые 100 куб. см. «движка» подведомственные предприятия Рескомлеса АРК вынуждены будут платить по 75 гривен. Автомобили с двигателем больше 3001 куб. см. обойдутся пользователям в 120 грн. за каждые сто «кубов». Если при старой ставке лесхоз ежегодно платил государству за «УАЗ» в среднем 245 гривен, то теперь этот показатель превысит 1800 грн. В 2008 году подведомственные предприятия Рескомлеса АРК перечислили 14 670 гривен дорожного сбора. Согласно предполагаемым сборам в текущем году лесные хозяйства обязаны будут найти 110 000 гривен», - заявил пресс-секретарь Рескомлеса Максим ГОЛОВАНЬ.

На сегодняшний день в лесном хозяйстве Крыма задействовано 73 транспортных единицы, из них - 52 машины предназначены для охраны лесов: это оперативные машины «УАЗ», служебные «Волги», микроавтобусы «РАФ» и «УАЗ». «При нововведениях и без того не богатым гослесхозам легче будет продать или списать автомобили, чем искать средства на их содержание. Возникает вопрос: где брать дополнительные финансы и за счет чего оперативно реагировать на пожары и другие лесонарушения?», - интересуются в Рескомлесе.

«По мнению лесников, в условиях разразившегося экономического кризиса парламентариям необходимо обстоятельно изучить вопрос с повышением сбора, прежде чем поспешно давать жизнь новым тарифам», - заявил М.ГОЛОВАНЬ.

Фото Рескомлеса