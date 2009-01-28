Крым поздравил нового Патриарха Московского и всея Руси

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА поздравили Митрополита Кирилла с его избранием Патриархом Московским и всея Руси.

«Православный мир по достоинству оценил Вашу многогранную архипастырскую деятельность по развитию церковной жизни и сохранению нравственных устоев, а также защиту ценностей православия, которые составляют основу исторических и национально-культурных традиций славянских народов. Русская Православная Церковь является влиятельной общественной силой. Ваши миротворческие инициативы находят признание и поддержку всех людей доброй воли», - говорится в правительственной телеграмме, которую цитирует пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

Крымские спикер и премьер от имени депутатского корпуса, правительства автономии и всех православных крымчан пожелали Патриарху РПЦ «крепкого здоровья, счастья, долголетия, плодотворного служения во имя добра, справедливости, мира и согласия».

Кроме того, поздравления новому Патриарху направили первый вице-спикер автономии, председатель Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ и лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран на Поместном соборе РПЦ Патриархом Московским и всея Руси.