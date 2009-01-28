Ющенко дал Тимошенко неделю на «Артек»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО предпринять действенные меры по нормализации работы Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Как сообщили в пресс-службе Президента, глава государства направил руководителю правительства письмо, в котором выразил глубокую обеспокоенность сложившейся в «Артеке» ситуацией.

Обеспокоенность В.ЮЩЕНКО вызывает не только невыполнение Указа №1102 о функционировании и развитии МДЦ «Артек», котором предусматривалось выполнение правительством ряда соответствующих мероприятий. «Тревожит социальный резонанс, вызванный сообщениями в средствах массовой информации, в частности относительно того, что правительство Украины толкает МДЦ «Артек» к банкротству с последующей целью распродажи его собственности частным инвесторам», – говорится в письме главы государства.

В.ЮЩЕНКО указывает, что такая ситуация является недопустимой. В связи с этим Президент обращается к руководителю правительства с просьбой предпринять меры по нормализации работы «Артека» и обеспечить выполнение Указа в полном объеме.

О проведенной работе премьер-министр должна лично доложить главе государства в недельный срок.

Руководитель информационной службы Международного детского центра Елена МЕХ сообщила корреспонденту УНИАН: в «Артеке» рады тому, что Президент Виктор ЮЩЕНКО уже отреагировал на его проблемы. «Мы очень обрадовались, когда услышали, что Президент обратился в правительство. Всё что мы ждем – это выполнение указа Президента от ноября прошлого года, в котором прописано очень большое количество мер для того, чтобы решить наши вопросы», – отметила руководитель информационной службы МДЦ «Артек».

Между тем, на 31 января в Киеве запланирована акция в поддержку «Артека». О её проведении дети и подростки договорились на форумах в Интернете. В «Артеке» о готовящемся мероприятии знают. «Я слышала об акции 31 января. Дети, которые когда-то были в «Артеке» и для которых «Артек» - это часть их жизни, договорились встретиться на Майдане Независимости в Киеве и прийти к Кабмину с песнями и с просьбами, чтобы с «Артеком» было все хорошо», – сказала Е.МЕХ. По ее данным, 31 января акция пройдет не только в Киеве, но и в Харькове, Севастополе, Москве.

Е.МЕХ также сообщила, что несколько дней назад акция в поддержку «Артека» уже проходила в столице России. «Все это неформальные акции детей, подростков, молодежи, которые выражают своё отношение к проблеме», – добавила руководитель информационной службы МДЦ «Артек».

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляет, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях. Кроме того, руководство «Артека» заявляет о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.