Ющенко требует от Тимошенко нормализовать работу «Артека»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО предпринять действенные меры по нормализации работы Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Как сообщили в пресс-службе Президента, глава государства направил руководителю правительства письмо, в котором выразил глубокую обеспокоенность сложившейся в «Артеке» ситуацией.

Обеспокоенность В.ЮЩЕНКО вызывает не только невыполнение Указа №1102 о функционировании и развитии МДЦ «Артек», котором предусматривалось выполнение правительством ряда соответствующих мероприятий. «Тревожит социальный резонанс, вызванный сообщениями в средствах массовой информации, в частности относительно того, что правительство Украины толкает МДЦ «Артек» к банкротству с последующей целью распродажи его собственности частным инвесторам», – говорится в письме главы государства.

В.ЮЩЕНКО указывает на то, что такая ситуация является недопустимой. В связи с этим Президент обращается к руководителю правительства с просьбой предпринять меры по нормализации работы «Артека» и обеспечить выполнение Указа в полном объеме.

О проведенной работе премьер-министр должна лично доложить главе государства в недельный срок.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляет, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях. Кроме того, руководство «Артека» заявляет о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.