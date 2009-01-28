Минюст отреагировал на заявление Меджлиса крымских татар

Министерство юстиции Украины призывает власти и общественные организации Крыма воздержаться от непродуманных действий и необоснованных заявлений.

Об этом говорится в заявлении Минюста в связи с сообщениями СМИ о готовящемся освобождении самовольно захваченных земельных участков в Симферополе.

Пресс-служба Министерства отмечает, что 27 января в некоторых интернет-изданиях появились интерпретации обращения Президиума Меджлиса крымскотатарского народа, в которых утверждается, что крымская власть готовит "специальную вооруженную операцию" по сносу строений крымских татар, формальным поводом к которой стали неоднократные и настойчивые указания министра юстиции Украины о выполнении судебных решений по искам коммерческих фирм.

При этом Минюст заявляет, что, "додумывая обращение Меджлиса, авторами публикаций делаются провокационные и абсурдные выводы о подготовке к установлению чрезвычайного положения в Украины" (26 января первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил: "Мы не исключаем, что эта масштабная провокация, которая планируется вокруг Балаклавской, может быть началом действий, которые в чьём-то сценарии должны привести к введению чрезвычайного положения в Украине" - УНИАН-Крым).

Минюст напоминает, что в соответствии с Конституцией судебные решения принимаются судами от имени Украины и являются обязательными для выполнения на всей территории страны. Не являются исключением и решения судов об освобождении самовольно захваченных земельных участков в районе улицы Балаклавской в Симферополе.

Законом предусмотрено, что в случае невыполнения судебных решений в добровольном порядке они подлежат принудительному выполнению, которым занимается Государственная исполнительная служба, входящая в систему органов Минюста.

Для принудительного исполнения судебных решений госисполнители при необходимости привлекают работников органов внутренних дел, других органов и учреждений в порядке, установленном законодательством.

”Не является секретом, что за последнее десятилетие земельные отношения на крымском полуострове чрезвычайно обострились и вопрос из социально-правового перешел в плоскость политического", - говорится в заявлении.

В связи с этим Министерство юстиции Украины призывает органы государственной власти Автономной Республики Крым и общественные организации региона "совместными усилиями своевременно и беспристрастно разрешать назревшие проблемы в соответствии с Конституцией и законами Украины".

Позиция Меджлиса тут, ответ милиции - здесь