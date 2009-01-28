Доллар на межбанке подешевел
Информация финансовой компании
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на доллар упали. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,025/8,145 грн., к 11:00 спрэд сузился до 8,03/8,12 грн., а к 12:00 цены упали до 7,95/8,01 грн. К закрытию ценовые уровни достигли минимума - 7,805/7,835 грн. В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,80 грн./долл.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2370/0,2435 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2380/0,2430 грн., а к 12:00 снизились до 0,2360/0,2400 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2325/0,2350 грн. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 33,0100 рубля (+0,1100).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3160/1,3315 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6470/10,8365 грн., к 11:00 цены составили 10,6560/10,8055 грн., а к 12:00 цены ушли вниз - 10,5315/10,6410 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 10,3345/10,4040 грн.