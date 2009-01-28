В Крыму есть территории без взяток

Прокуратура Крыма призывает силовиков активнее искать взяточников в органах власти и местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органах.

"Пока основной фронт борьбы расположен на уровне так называемого "бытового взяточничества". Большинство пойманных за руку мздоимцев – рядовые служащие государственных, коммунальных, коллективных и частных предприятий", – сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Еще одна проблема, которая была вынесена прокуратурой на координационное совещание правоохранительных органов автономии, – существование в Крыму "территорий без взяток". "Так, в течение прошлого года в Кировском, Симферопольском и Советском районах, в Алуште, Армянске и Железнодорожном районе Симферополя не выявили ни одного факта взяточничества. В этих регионах требуется активизация усилий силовиков", – уверены в прокуратуре.

Справка. В прошлом году прокуратура направила в суд 73 уголовных дела о взяточничестве. Среди обвиняемых: 25% – работники правоохранительных органов, 20,9% – служащие органов местного самоуправления, 11,9% – представители контролирующих органов.