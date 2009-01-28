Кучма: Украина в ответе за «Артек»

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой сообща предпринять меры для сохранения и развития Международного детского центра «Артек» (Крым).

В переданном УНИАН письме Л.КУЧМА подчеркивает, что «Артек» является не только уникальным, но и чрезвычайно непростым в управлении комплексом, который требует постоянного внимания и реальной поддержки. «По моему мнению, необходимо срочное вмешательство на наивысшем государственном уровне для урегулирования земельных отношений, решения социальных проблем трудового коллектива, значительного улучшения финансирования программ отдыха и оздоровления детей, развития материально-технической базы центра», - отмечает он.

При этом Л.КУЧМА подчеркнул, что Украина несет ответственность перед международным сообществом, поскольку «Артек» имеет статус центра, работающего под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляет, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях. Кроме того, руководство «Артека» заявляет о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.