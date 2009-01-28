Прокуратура за создание группы по борьбе с преступными доходами

Прокуратура Крыма предлагает создать межведомственную рабочую группу по вопросам борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, эта инициатива вошла в постановление координационного совещания, в работе которого приняли участие руководители крымских главков МВД и СБУ, налоговой, таможни, пограничной службы, а также регионального отдела Госфинмониторинга, территориальных управлений госкомиссий по ценным бумагам и фондовому рынку и по регулированию рынков финансовых услуг.

Мероприятия рассчитаны на февраль-август 2009 года.

Прокуратура выступает за создание системы взаимодействия, при которой наработки каждой из структур будут реализованы максимально эффективно.

Справка. В 2008 году правоохранительными органами Крыма направлено в суд 16 уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем.