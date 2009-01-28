Яромир, Кармелита, Атос, Красуня - как называют детей в Украине

Самыми популярными мужским и женским именем при регистрации рождения детей в 2008 году были Назар и Анастасия.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на анализ материалов территориальных органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции.

В частности, среди мужских имен в Украине самыми популярными в 2008 году были – Назар, Даниил, Максим, Владислав, Никита, Артем, Кирилл, Егор, Илья, Андрей, Богдан, Денис, Дмитрий, Ярослав, Александр, Владимир.

Среди женских имен наибольшей популярностью пользовались – Анастасия, Ангелина, Алина, Дарья (Дарина), Диана, Екатерина, Мария, Наталия, София, Юлия, Виктория, Елизавета, Анна, Вероника, Ульяна, Александра, Кристина (Христина).

Кроме того, возвращают популярность церковнословянские имена. Такими именами в прошлом году называли мальчиков - Елисей, Иоанн, Иоанис, Яромир, Гордей, Эраст, Устин, Демьян.

Пользовались популярностью при регистрации новорожденных в 2008 году и иностранные имена: мужские – Доминик, Герман, Марк, Роберт, Феликс, Оскар, Адриан, Гарольд, Ян; женские – Николь, Сабина, Камила, Лиана, Беатта, Эвелина, Доминика, Эмма, Сабрина, Ванесса, Мишель, Анета, Кармелита, Изабелла.

Наиболее нетрадиционными именами в прошлом году оказались мужские - Христофор, Адам, Франко, Атос, Спартак, а также женские – Весна, Красуня, Мадонна, Даная, Сара Малка, Зинаида, Майя.

В то же время, органы регистрации актов гражданского состояния сообщили о примерах неординарных случаев смены имен гражданами, которым не нравилось собственное имя. В частности, зарегистрирована смена имен Анна на Николь, Елена на Мелисса, Екатерина на Бьянка, Алина на Кирилина, Марина на Мадлена, Дмитрий на Дан, Тамара на Тамара Аврора, Валентина на Индира, Лариса на Лелика, Валерий на Вилор.

Зарегистрировано изменение фамилий Лох на Любимова, Фрисман на Квиточка, Кива на Солнышко, Сидоренко на Щаслыва, Креминская на Преподобная, Дурко на Витович, Сало на Кириченко, Локшина на Фортуна, Грин на Грих, Краля на Украинец, Худоба на Шиян, Нога на Марко, Босый на Мирошниченко, Спиридонова на Ле Мер-Кюре.

Зарегистрирована также одновременная смена имени и фамилии: Цись Наталия на Елизарова-Максимовская Каролина-Ариадна, Дрожжин Василий на Боголюбский Георгий-Иоанн, Будник Анна на Каурс Аннис, Кузнецова Юлия на Лайм Лика, Степанов Юрий на Баренбаум Исроэль, а также Чуб Руслан на Билан Дмитрий.