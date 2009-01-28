Русские вспомнят времена, когда у Крыма был свой президент

30 января возле здания крымского парламента в Симферополе пройдет митинг-пикет, посвященный 15-й годовщине избрания первого Президента Республики Крым.

Акция организована по инициативе Всекрымской предвыборной коалиции «Русский Фронт Сергея Шувайникова».

Главная тема митинга – консолидировать крымчан «в борьбе за свои права и интересы, а также за возвращение утраченных полномочий автономии».

В ходе акции планируется провести мирное шествие по улицам Пушкинской и Горького на площадь Ленина, где будет принято обращение «к народу Крыма».

«Над территорией Крымского полуострова на воздушных шарах будет поднят флаг Республики Крым», – говорится в сообщении организаторов митинга.

В мероприятии ожидается участие активистов Конгресса русских общин Крыма, Русской общины Симферополя, Союза православных граждан, правозащитной организации «Вера», Союза русского народа, Союза русских офицеров «Честь имею», Крымской республиканской организации партии «СПАС» и других объединений граждан.

Напомним, первым и единственным Президентом Крыма был Юрий МЕШКОВ. В результате противостояния между крымскими властями и официальным Киевом должность Президента Республики Крым была ликвидирована.