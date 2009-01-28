Кого украинцы обвиняют в девальвации гривни (опрос)

В девальвации гривни большинство украинцев обвиняют все органы власти вместе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского телефонного опроса «Стабильность гривни и банковской системы», проведенного Институтом Горшенина с 20 по 24 января 2009 года

Согласно данным опроса, 52,5% украинцев главной причиной девальвации гривни называют неверную политику государства, каждый третий (35,1%) – спекуляции на валютном рынке, каждый шестой (16,7%) вспомнил о сложной ситуации в отечественной экономике, наименьший же процент респондентов (13,1%) выбрал из предложенного перечня мировой кризис.

В Институте Горшенина констатируют, что заверениям представителей власти о том, что мировой кризис является главным фактором девальвации гривни, украинцы абсолютно не верят.

Также украинцы не возлагают ответственность за обесценивание национальной валюты на какой-то конкретный институт власти. Каждый четвертый (24%) считает, что в этом виноват Национальный банк, каждый шестой (16,5%) – Президент, 8,8% опрошенных в девальвации гривни обвиняют правительство, 4,4% - возлагают вину на олигархов, 3,1% - на парламент. Подавляющее же большинство опрошенных граждан (47,1%) единодушны в том, что виноваты все вместе. Очевидно, говорят эксперты, что попытки представителей отдельных ветвей власти переложить персональную ответственность за девальвацию на своего политического оппонента отныне не будут находить поддержки общественности.

Согласно данным опроса, почти половина украинцев (48,%), отвечая на вопрос, как изменились их доходы на протяжении последнего года, отметили, что они остались неизменными. Однако, замечают эксперты Института Горшенина, не следует забывать, что неизменной, скорее всего, могла остаться лишь фиксированная сумма заработной платы в гривнях, без учета уровня годовой инфляции и девальвации национальной валюты в четвертом квартале года, что, безусловно, можно назвать стабильностью доходов лишь номинально. Немногим больше чем у трети опрошенных (36,8%) доходы уменьшились, а 11,7% респондентов признали, что их доходы по сравнению с прошлым годом возросли.

В Институте Горшенина обращают внимание на то, что почти столько же опрошенных, а именно 11,8%, отрицательно ответили на вопрос, беспокоит ли их обесценивание гривни (в том числе «скорее не беспокоит» – 8,5% и «совсем не беспокоит» - 3,3%). Абсолютное же большинство (86,8%) опрошенных обеспокоено обесцениванием гривни. Похвастаться тем, что своевременно получают зарплату или пенсию, могут сегодня две трети украинцев (63,2%), в то время как остальные 33,9% уже столкнулась с задержками этих выплат. Также приблизительно треть респондентов (27,7%) намерены в будущем делать сбережения на случай задержек с выплатами зарплат.

*** Всеукраинский телефонный опрос «Стабильность гривни и банковской системы» проводился в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, в соответствии со случайной выборкой, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1000 респондентов, представляющих взрослое население в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и область, в которой проживает респондент. Погрешность репрезентативности относительно объекта исследования не превышает +/- 3,4%.