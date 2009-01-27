Патриархом Московским и всея Руси избран митрополит Кирилл

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран на Поместном соборе Русской православной церкви Патриархом Московским и всея Руси.

Митрополит Кирилл набрал 508 голосов, а управляющий делами Московского патриархата митрополит Калужский и Боровский Климент - 169. Графа "против всех" в бюллетене не предусматривалась.

В тайном голосовании участвовали 702 человека, из урн было извлечено 700 бюллетеней, из них действительных – 677, недействительных – 23.

Поместный собор РПЦ продлится до 29 января.

Патриарх Кирилл (Владимир Михайлович Гундяев) родился в 1946 году в Ленинграде в семье священника. Окончил Ленинградскую духовную академию, где по окончании учебы служил преподавателем, а в 1974-1984 гг. был ректором.

В 1969 года пострижен в монашество. В 1976 году посвящен в сан епископа - он стал епископом Выборгским, викарием Ленинградской епархии – а в 1977-м году возведен в сан архиепископа.

В 1983 году начал преподавать в аспирантуре при Московской духовной академии.

В 1984 году назначен архиепископом Смоленским и Вяземским, в 1986-м стал управляющим приходами Калининградской области, в 1988-м стал архиепископом Смоленским и Калининградским, с 1990 года – также управляющий Патриаршими приходами в Финляндии.

14 ноября 1989 года решением Священного Синода РПЦ назначен председателем Отдела внешних сношений Московского патриархата и постоянным членом Священного Синода РПЦ.

В 1991 году возведен в сан митрополита.

В 1993 году митрополит Кирилл стал инициатором создания Всемирного Русского Народного Собора, был сопредседателем, с 1995 года - заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

Патриарх Кирилл - автор более шестисот публикаций и докладов и ряда книг, почетный член ряда российских и иностранных академий, создатель и ведущий еженедельной телевизионной программы "Слово пастыря". Иерарх имеет награды Русской православной церкви, светские награды России (ордена Дружбы, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством") и зарубежных стран. Почетный гражданин России.