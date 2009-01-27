Милиция знает о готовящемся сносе самозахвата в Симферополе

Милиция готова обеспечить общественный порядок во время освобождения сотрудниками Отдела Государственной исполнительной службы самовольно занятого земельного участка по улице Балаклавская в Симферополе.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН заявил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ.

Комментируя заявление Меджлиса о готовящейся «вооруженной спецоперации» по сносу строений крымских татар, А.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что «это никакая не вооруженная и не спецоперация», а «выполнение решения суда». «Решения судов, безусловно, должны выполняться», - подчеркнул начальник Отдела связей с общественностью милиции Крыма.

«Эти организации, которые находятся на этом участке (по ул.Балаклавской), имеют законное право (на землю), это доказано и решениями судов, и теми документами, которые у них (фирм) есть на руках, и решениями симферопольского исполкома, который выделил эти участки, причем под жилищное строительство», - отметил начальник пресс-службы милиции Крыма.

А.ДОМБРОВСКИЙ напомнил, что при сносе самозахватов сотрудники милиции привлекаются для охраны общественного порядка. «Милиция по заявке Государственной исполнительной службы должна выделять необходимое количество личного состава и техники для этого (выполнения решений судов). Мы должны обеспечить защиту специалистов ОГИС, которые исполняют решения, технического персонала, который исполняет решение, и, естественно, граждан, которые находятся рядом и могут попасть под противоправные действия», - сказал начальник пресс-службы милиции Крыма.

Он не смог уточнить, когда именно будет произведено освобождение самовольно занятых земучастков. «Я не знаю когда (именно), но в ближайшее время они (представители ОГИС), наверное, подадут соответствующую заявку, которую мы обязаны выполнить», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ, добавив, что есть также соответствующие приказы Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Украины.

При этом начальник Отдела связей с общественностью крымского милицейского Главка отметил: имеющийся опыт по освобождению самозахватов показывает, что «вполне возможно будет оказано сопротивление, могут быть различные провокации, могут быть различные противостояния». При таком развитии событий милиционеры (в случае угрозы жизни сотрудника МВД) могут применять предусмотренные законом спецсредства.

Как сообщал УНИАН, Меджлис заявляет о готовящейся «специальной вооруженной операции» по сносу поселка крымских татар в черте города Симферополя. Президиум Меджлиса обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с требованием немедленно принять меры, «которые бы предотвратили провокацию».

Поселок по ул. Балаклавской возник в марте 2006 года на части территории пустыря, находившегося ранее в ведении расформированной воинской части, которая готовилась Министерством обороны Украины к передаче Симферополю. Меджлис заявляет, что симферопольские власти, не дождавшись завершения процедуры передачи земель, приступили к скрытому их распределению среди различных фирм, при этом игнорировались заявления крымских татар, нуждающихся в получении земучастков. Такие действия властей, говорят в Меджлисе, побудили граждан к самовольному занятию 8 гектаров из 45 гектаров территории, высвобождаемой воинской частью. На самовольно занятом участке обустраиваются 80 семей крымских татар, ведется строительство домов, построена мечеть.

Справка. В 2007 году на улице Балаклавской дважды происходили столкновения между участниками так называемых «полян протеста» из числа крымских татар и представителями одной из строительных фирм. Фирма требовала освободить участок от самозахватов, утверждая, что у нее есть все необходимые документы на землю.

По официальным данным, площадь самозахватов в Крыму составляет 1300 гектаров.