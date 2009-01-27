Правительственная комиссия назвала причину взрыва дома в Евпатории

Правительственная комиссия по расследованию причин взрыва жилого дома в Евпатории завершила свою работу и передала свое заключение в Генеральную прокуратуру Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Все заключения, подписанные экспертами, направлены в Генеральную прокуратуру. Мы надеемся, что в ближайшее время будут предприняты меры правового реагирования в отношении тех руководителей, которые допустили такую трагедию, я считаю, преступление, в результате которого погибли 27 человек», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, основной причиной взрыва дома в Евпатории стала утечка газа из баллонов, находящихся в подвальном помещении дома. Вице-премьер напомнил, что в результате расчистки завалов было обнаружено 11 баллонов, в том числе 5 с кислородом и 6 с газовой смесью для проведения сварочных работ. По его словам, три из этих баллонов не имели украинской сертификации, которая позволяет использовать эту газовую смесь во время сварочных работ.

«Есть все основания для уголовного преследования тех, кто давал разрешение на хранение этих опасных веществ в доме и использовать подвальное помещение жилого дома для газосварочных работ. Я также не хочу, чтобы крайним стал сантехник, должны отвечать те, кто принимал решение и игнорировал неоднократные обращения граждан этого дома», - подчеркнул вице-премьер.

А.ТУРЧИНОВ рассчитывает, что привлечение руководителей к уголовной ответственности станет уроком для всех остальных.

«Я надеюсь, что по евпаторийской трагедии будут предприняты меры, которые многим руководителям позволят, перед тем как принимать решения или не реагировать на обращения граждан, когда речь идет об их безопасности, все же еще раз задуматься и понять, что за это необходимо отвечать не только перед Богом, но и по закону», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Вице-премьер также сообщил, что жители всех шести подъездов разрушенного дома получили новое жилье, а также компенсацию за потерянное имущество.

«Сегодня ключи от новой квартиры получила последняя семья», - сказал он, напомнив, что в соответствии с решением правительства на приобретение квартир были выделены средства из резервного фонда.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря. Разрушены первый и второй подъезды, пострадал третий подъезд дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего тяжелые телесные повреждения и гибель людей.

28 декабря 2008 года прокуратурой Крыма дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия), которое объединено в производство с ранее возбужденным делом.

По подозрению в совершении преступления в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины были задержаны директор коммунального предприятия «Жилищник-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик. В подвальном помещении дома находилась слесарная мастерская предприятия «Жилищник-1», где хранились баллоны с газом и со смесью «МАФ».