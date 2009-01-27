Причиной взрыва в Евпатории стало взрывчатое вещество - эксперт

Профессор Национального технического университета «Киевский политехнический институт», один из наиболее известных независимых экспертов в области пиротехники Владимир ЗАХМАТОВ заявляет: нет оснований считать причиной взрыва в Евпатории какой-либо газ.

«Просмотрев фотографии и обследовав место взрыва, я нашёл несколько доказательств этого, - рассказал он газете «Крымская правда». - Во-первых, эпицентр был примерно на уровне второго-третьего этажей, а не в подвале. Во-вторых, при взрыве газа здание такой конструкции «складывается», а в Евпатории этого не случилось. В-третьих, не было утечки из газовых баллонов. Все ёмкости целые, лишь у одного незначительное повреждение. К тому же для взрыва газа должна произойти реакция с маслом или подобным веществом, но следов этих материалов в подвале взорвавшегося дома нет».

По мнению В.ЗАХМАТОВА, причиной взрыва стало «мощное взрывчатое вещество, взрывная волна которого обладала высокой скоростью и буквально срезала дом». Эксперт также заявил, что версия о баллонах с газом выгодна чиновникам. «Все убытки можно переложить на плечи газовых и обслуживающих компаний. К тому же газ - больная тема для Украины. Почти двадцать лет в стране не проводилось капремонтов газовых систем. Никто уже и не скрывает, что оборудование работает за пределами срока годности, поэтому рвануть может где угодно и в любую минуту. Да и милиции с этой версией работать легче: сразу понятно, кого задерживать», - заявил эксперт.

Как пишет газета, против «газовой версии» свидетельствуют и показания главного врача станции «скорой помощи» Евпатории Виталия МАЗИНА, который сообщил, что «среди записей, фиксирующих вызовы «скорой помощи», есть звонок мужчины: назвавшись сотрудником ГУВД, он заявил, что видел взрыв между вторым и третьим этажами дома на улице Некрасова». МАЗИН также отметил, что из прокуратуры медикам пришёл запрос о предоставлении материалов, касающихся происшествия. «У нас изъяли выездные карты за два дня - 24 и 25 декабря, а также взяли копию записи звонка милиционера», - сказал он.

Неудовлетворённость расследованием происшествия выразил и евпаторийский мэр Андрей ДАНИЛЕНКО. «Не были взяты пробы воздуха, не сделана схема разлёта элементов взрыва», - сказал он. Кроме того, по словам ДАНИЛЕНКО, не была проведена токсикологическая экспертиза на наличие в лёгких пострадавших газа.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря. Разрушены первый и второй подъезды, пострадал третий подъезд дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего тяжелые телесные повреждения и гибель людей.

28 декабря 2008 года прокуратурой Крыма дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия), которое объединено в производство с ранее возбужденным делом.

По подозрению в совершении преступления в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины были задержаны директор коммунального предприятия «Жилищник-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик. В подвальном помещении дома находилась слесарная мастерская предприятия «Жилищник-1», где хранились баллоны с газом и со смесью «МАФ».