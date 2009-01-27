Тимошенко призвали воздержаться от сепаратизма в Севастополе

Общественный комитет "Украинский Севастополь" просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО удержать фракцию "Блока Юлии Тимошенко" в Верховной Раде от голосования за закон о городе Севастополе.

Как говорится в обращении "Украинского Севастополя" к Ю.ТИМОШЕНКО, текстом которого располагает УНИАН, принятие этого закона может привести к "новому витку сепаратизма" и возобновить "имперские попытки" оторвать Севастополь от Украины, что приведет к краху соборности державы.

Авторы заявления утверждают: "украинская общественность города Севастополя очень обеспокоена тем, что в Верховной Раде Украины создалась опасная ситуация, делающая возможным принятие антиукраинскими силами закона "О городе-герое Севастополе". "При условии поддержки его депутатами Блока Юлии Тимошенко может быть преодолено и президентское вето. Опасность же данного закона - в изменении системы власти в городе, в частности, введении должности председателя, избранного жителями Севастополя, вместо председателя городской государственной администрации, которого назначает и освобождает центральная власть Украины", - говорится в обращении.

Комитет "Украинский Севастополь" отмечает, что Черноморский флот России, основные формирования и учреждения которого базируются в Севастополе, "не ограничиваясь сугубо военными вопросами, активно вмешиваются в политическую, культурную, социальную, информационную жизнь украинского города".

В обращении также утверждается, что „Российская Федерация имеет абсолютную информационную гегемонию в Севастополе, а, следовательно, формирует городское общественное мнение". "Она (Россия) контролирует даже те СМИ, которые формально принадлежат украинскому государству, из 4-х местных телеканалов лишь один работает на Украину. В типографии Черноморского флота печатается свыше 20 агрессивно антиукраинских газет”, - заявляют в комитете.

Кроме того, как отмечается в обращении, в Севастополе "проживают около 30-40 тысяч граждан России или с двойным гражданством, действуют десятки подрывных антигосударственных структур”, поэтому „в случае (благодаря голосам БЮТ) принятие закона "О городе-герое Севастополе" будут проведены выборы, которые в условиях фактической иностранной оккупации города не будут честными и справедливыми, как и предыдущие". "Руководителем города станет лицо, фактически назначенное иностранным государством. Кремль и будет контролировать этого мэра. За его спиной будут стоять 16 тысяч вооруженных военнослужащих Черноморского флота России”, заявляет „Украинский Севастополь”. По мнению авторов обращения, контроль Киева над политической ситуацией в городе „может стать формальным и сведенным к минимуму”.

„Украинский Севастополь” обращает внимание Ю.ТИМОШЕНКО на ее "личную ответственность" за сохранение, а также "за возможную потерю территориальной целостности Украины” и призывает премьера сделать „всё, чтобы закон, который будет угрожать суверенитету нашего государства, не был принят”.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины IV созыва четыре раза принимала Закон "О городе-герое Севастополе" - 23 июня, 3 ноября, 22 декабря 2005 года и 23 февраля 2006 года, однако Президент Украины каждый раз возвращал его в парламент со своими замечаниями, указывая, что данный закон не отвечает Конституции страны.

3 апреля 2008 года народные депутаты Иван ВЕРНИДУБОВ (Партия регионов), Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (Партия регионов), Владимир ЛИТВИН (Блок Литвина) и Петр СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия Украины) зарегистрировали в Верховной Раде проект Закона ”О городе-герое Севастополе”.

Согласно проекту, жители города должны избирать мэра, которого Президент назначает также председателем Севастопольской государственной администрации. Проект также предусматривает, что избранный Севастопольский городской совет должен утверждать устав территориальной общины Севастополя. Проект предлагает определить полномочия органов местного самоуправления, в частности, мэра, совета и его секретариата, особенности формирования и использования бюджета города.

20 января 2009 года Севастопольский горсовет принял обращение к Верховной Раде с просьбой принять Закон Украины “О городе-герое Севастополе” на первом пленарном заседании 4-й сессии.

В этот же день депутаты приняли обращение к Президенту Украины и в очередной раз требовали отставки председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА, который, по их мнению, "узурпировал власть в городе и лишил территориальную общину возможности контроля над использованием средств местного бюджета и других ресурсов, принадлежащих ей".