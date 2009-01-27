Меджлис требует отменить «вооруженную спецоперацию»

Меджлис крымскотатарского народа заявляет о готовящейся специальной вооруженной операции по сносу поселка крымских татар, построенного на самовольно занятом участке земли на улице Балаклавская в Симферополе.

Поселок возник в марте 2006 года на части территории пустыря, находившегося ранее в ведении воинской части. Землю Министерство обороны Украины готовилось передать городу Симферополю. Меджлис заявляет, что симферопольские власти, не дождавшись завершения процедуры передачи земель, приступили к скрытому их распределению среди ряда фирм, при этом игнорировались заявления крымских татар, нуждающихся в получении земучастков. Такие действия властей, говорят в Меджлисе, побудили граждан к самовольному занятию 8 гектаров из 45 гектаров территории, высвобождаемой воинской частью.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ заявил, что решение о подготовке и проведении спецоперации по сносу поселка было принято 23 января на межведомственном совещании с участием руководителей правоохранительных органов, начальствующего состава Симферопольского воинского гарнизона, представителей Совета министров Крыма. «Впервые мы в Крыму сталкиваемся с тем, чтобы специальная операция планировалась в деталях, которые допускают применение всех видов оружия, и, прежде всего, табельного», - сказал первый заместитель председателя Меджлиса.

Сейчас на участке обустраиваются 80 семей крымских татар, уже «строятся в капитальном формате 20 домов, 9 из которых завершены, и в них живут люди», кроме того, в этом массиве построена мечеть, где регулярно проводятся службы, сказал Р.ЧУБАРОВ.

По его словам, формальным основанием для принятия решения о сносе строений крымских татар послужили указания министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА исполнить судебные решения по искам коммерческих фирм «Олви-Крым», «Амид» и «Крым». Хотя, заявляет зампред Меджлиса, эта земля была передана коммерческим фирмам в результате незаконных решений властей Симферополя.

Р.ЧУБАРОВ указал на то, что в Украине множество решений судов по земучасткам, однако Минюст не проявляет по ним такой настойчивости, как вокруг ситуации на улице Балаклавской в Симферополе, где возник поселок крымских татар. Меджлис не исключает в этой ситуации и «политический аспект». «Мы не исключаем, что эта масштабная провокация, которая планируется вокруг Балаклавской, может быть началом действий, которые в чьём-то сценарии должны привести к введению чрезвычайного положения в Украине», - заявил первый заместитель председателя Меджлиса.

Президиум Меджлиса обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с требованием немедленно принять меры, «которые бы предотвратили провокацию». Также Меджлис требует от высшего руководства страны «срочного возобновления работы комиссий, которым было поручено рассмотреть вопросы выделения гражданам Украины, проживающим в Крыму: как крымским татарам, так и не крымским татарам, - земли для обустройства своих семей».

Помимо этого, Президиум Меджлиса обращается к аккредитованным в Украине дипломатическим представительствам международных организаций и государств с призывом информировать руководство своих организаций и правительства своих стран «о готовящихся широкомасштабных провокациях в Крыму, могущих привести к непредсказуемым последствиям».

Как сообщал УНИАН, в января и ноябре 2007 года на улице Балаклавской в Симферополе произошли столкновения между участниками так называемых «полян протеста» из числа крымских татар и представителями фирмы «Олви-Крым». По данным сотрудников фирмы «Олви-Крым», у них есть все необходимые документы на участок земли по улице Балаклавской.

Напомним, по официальным данным, площадь самозахватов в Крыму составляет 1300 гектаров.