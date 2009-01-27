В Крыму поймали предпринимателей-мошенников

В Крыму правоохранители разоблачили предпринимателей, которые нанесли обществу с ограниченной ответственностью убытки на сумму более 3,2 миллионов гривен.

Как сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины, частный предприниматель и служебные лица частного транспортного предприятия, присвоили средства ООО, которые были получены от реализации 9-ти микроавтобусов.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.