В Крыму поймали предпринимателей-мошенников
12:36, 27 января 2009Крым
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Присвоили более 3,2 млн. грн.
В Крыму правоохранители разоблачили предпринимателей, которые нанесли обществу с ограниченной ответственностью убытки на сумму более 3,2 миллионов гривен.
Как сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины, частный предприниматель и служебные лица частного транспортного предприятия, присвоили средства ООО, которые были получены от реализации 9-ти микроавтобусов.
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.
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