Анонсы на 27 января

10.00. Пресс-конференция по вопросу организации и проведения в 2009 году внешнего независимого тестирования выпускников учебных заведений системы общего среднего образования.

Место проведения: Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3 (в актовом зале Министерства образования и науки Крыма).

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12.00. Презентация четвертой и пятой частей серии книг «Реабилитированные историей».

Место проведения: Симферополь, ул. Гоголя, 14 (Голубой зал Центрального музея «Таврида»).

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13.00. Презентация книги «Фашизм в Украине: угроза или реальность».

Презентацию проводят авторы книги: исполнительный директор Украинского форума Георгий Крючков и народный депутат Украины Дмитрий Табачник.

Место проведения: Симферополь, кинотеатр «Космос».

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14.00. Пресс-конференция первого зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова «Спецоперация по сносу поселка крымских татар Янъы Къырым (ул. Балаклавская): план разработан, расчеты утверждены, дата открыта».

Место проведения: Симферополь, ул. Шмидта, 2 (офис Меджлиса).

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14.00. Министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова вручит ключи от квартир пострадавшим от взрыва в Евпатории.

Место проведения: Евпатория, ул. 9 Мая, 45а (Клуб управления по делам семьи и молодежи «Лидер»).

Автобус для журналистов из Симферополя отправляется в 12.00 от здания Совета министров Крыма (пр. Кирова, 13).

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16.00. Заседание Совета министров Крыма.

Главный вопрос повестки дня – об итогах социально-экономического развития Крымской автономии за 2008 год.

Место проведения: Симферополь, пр. Кирова, 13.