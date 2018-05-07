В Ялте родился ребенок-богатырь

Девочка с богатырским весом появилась на свет 12 января в родильном доме Ялты. Вес новорожденной составляет 5 кг 550 г, рост – 59 см, а окружность головы – 39 см. Это один из самых крупных малышей в Крыму.

Малышка-крепышка родилась у 38-летней Галины Бондарчук. В семье Бондарчуков это уже четвертый ребенок. Девочку назвали Анисия, поскольку она родилась в день святой Анисии.

– Семья Бондарчуков живет в Алупке. Галина – домохозяйка, а ее муж работает охранником в санатории. Анисия – четвертый ребенок в

семье, – рассказала пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна Агаркова.

Сейчас и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо.

– Роды прошли нормально. Ребенок сразу «пошёл» в палату к маме, она сразу его кормить начала. В палате с ней, конечно, сестричка оставалась, помогала, – сообщила Елена, одна из медработниц ялтинского роддома.

Анисия – 30-ый малыш в ялтинском роддоме с начала 2009 года. Рождение такого крупного ребенка стало сюрпризом как для семьи Бондарчуков, так и для врачей (хотя старший сын Галины при рождении также был крепышом – 5,2 кг, но Анисия брата переплюнула).

Среднестатистическим весом новорожденного считается 3-3,5 килограмма.

– Этот вес (5 кг 550 г) – не очень соответствует варианту нормы. Такой малыш подлежит особому наблюдению, так же, как и маловесный – с весом менее 2,5 кг, – комментирует один из крымских неонатологов.

Врач говорит: имеет смысл посмотреть у девочки общий анализ крови, понаблюдать за ее психомоторным развитием. Кроме того, можно понаблюдать и за мамой – для определения особенностей углеводного обмена. Ялтинские медики парируют – ребенок здоровый.

В последнее время акушеры-гинекологи отмечают увеличение количества крупновесных новорожденных. Правда, появление на свет крепышей с весом более 5 кг – довольно редкое явление в Крыму.

– Вес от трех килограммов до четырех – вот эта рубрика идет с некоторой тенденцией к росту... Сейчас акушер-гинеколог ориентируется на артериальное давление, на наличие отеков, наличие белка в моче, и если критерии, которые характеризуют здоровье женщины, укладываются в рамки физиологического течения, то вопрос, каким будет вес ребенка, не является поводом для рекомендаций изменить формулу питания, когда женщина хочет есть... Увеличение крупновесных детей не привело к увеличению родового травматизма или каких-либо проблем, – говорит неонатолог.

Справка: абсолютный рекорд в весе новорожденного принадлежит Италии. Именно там в 1955 году появился самый крупный в современной истории ребенок - весом 10 килограммов 200 граммов.