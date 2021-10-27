Второго ноября ключевые игроки дорожно-строительного рынка соберутся в Киеве для обсуждения проблем отрасли. Мероприятие призвано стать коммуникационной площадкой между представителями органов государственной власти и бизнесом. Организатор – Национальная Ассоциация дорожников Украины (НАДУ).

К участию в Конгрессе "Дороги будущего" приглашены представители Офиса Президента Украины, Кабинета Министров и Министерства инфраструктуры, Государственного агентства автомобильных дорог Украины, областных государственных администраций, служб автомобильных дорог в областях и других ключевых игроков дорожного рынка Украины. Также планируется, что в мероприятии примут участие представители международных компаний, занимающихся дорожным строительством, производством и снабжением дорожно-строительных материалов и техники.

По итогам Конгресса участники предложат конкретные изменения в законодательные и нормативные документы, которые улучшат работу дорожной отрасли и помогут реализовать программу восстановления и строительства дорог в Украине.

Программа мероприятия предусматривает три дискуссионных панели, после каждой из них отведено время на вопросы и ответы. После первой панели предусмотрено время для общения с журналистами.

Программа мероприятия

9:00 - 10:00 Регистрация

10:00 – 10:15 Открытие мероприятия (Николай Березовский, президент НАДУ)

10:15 – 11:45 Панель І "Государственная политика – гарант успеха Большого строительства"

Модератор – Олег Варивода, исполнительный директор НАДУ

11:45 – 12:15 Кофе-брейк

12:15 – 13:30 Панель ІІ. Часть 1 "Дорожный рынок. Драйверы большого строительства"

13:30 – 14:00 Кофе-брейк

14:00 – 15:00 Панель ІІ. Часть 2 "Дорожный рынок. Качество строительства – надежность автомобильных дорог"

Модератор – Артем Безуглый, директор ГП "ГосдорНИИ"

15:00 – 15:30 Кофе-брейк

15:30 – 17:30 Панель ІІІ "Инновации в дорожной отрасли"

Модератор – Артем Безуглый, директор ГП "ГосдорНИИ"

17:30 – завершение мероприятия

Участие в Международном Конгрессе "Дороги будущего" является бесплатным при условии предварительной регистрации.

Страница мероприятия в фейсбуке.

Свои вопросы, отзывы и предложения присылайте по адресу: [email protected] или по телефону 097 362 97 92.

Информационная справка:

Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) является независимым общественным профессиональным объединением участников рынка, ремонта, эксплуатации дорог и смежных отраслей. По состоянию на октябрь 2021 г. в состав НАДУ входит 71 компания дорожно-строительной отрасли. По итогам 2020 г. компании НАДУ занимают более 64% дорожно-строительного рынка Украины. Ассоциация является независимой от государственных органов, но целью является создание конструктивного диалога с государством для поиска совместных эффективных решений в направлениях развития рынка с учетом интересов государства, потребителей и участников рынка.

Автор: Иван Бойко