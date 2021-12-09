Сейчас в Украине существуют 2 параллельные реальности. Прозрачный бизнес, который платит необходимые налоги и платежи, но каждый раз испытывает фискальное давление. И теневой бизнес, который нивелирует законодательные требования, не платит налоги и куда не ходят с проверками проверяющие органы.

Потери от тени колоссальные – как для прозрачных компаний, так и для государства. К примеру, в 2021 году государственный бюджет недополучит 155 млрд грн только из-за "теневой стороны" 6 индустрий.

Так продолжаться не может – убеждены представители законопослушного бизнеса. Вместо того, чтобы увеличивать давление и налоговую нагрузку на белый бизнес, стоит попробовать вывести экономику Украины из тени и создать равные и справедливые условия бизнеса для всех. Пока же мы видим некоторые попытки сворачивания реформ в этом направлении, например, в очередной раз отсрочить/отменить нормы по применению кассовых аппаратов или программных РРО, что не совсем соотносится с декларируемой политикой обеления экономики.

Поэтому, 10 декабря в 11:00 Европейская Бизнес Ассоциация приглашает на Бизнес Форум "Детенизация – цивилизация 2.0".

Вместе с представителями разных индустрий бизнеса мы обсудим:

какие индустрии страдают больше всего от "тени";

почему коронавирус является более эффективным инструментом контроля, чем государство (в частности, на таможне);

экономические результаты от внедрения программных РРО, а именно - сколько средств удалось сэкономить компаниям, которые первыми начали применять РРО в смартфоне, а также насколько уменьшилось время на обслуживание потребителей в магазинах;

какие угрозы несет фальсификат (их объемы, кстати, внушительны) не только для прозрачного бизнеса, но и для потребителей;

какие действенные шаги должны быть предприняты государством для борьбы с тенью (бизнес поддерживает детенизационные законы №128-IX и 129-IX относительно расширения сферы использования РРО и запуска РРО в смартфоне, создания цивилизованных правил онлайн-торговли и реестра надежных торговых онлайн-площадок и т.п.; вместе с тем, бизнес не поддерживает законопроекты №3493, №3853-1, №4468, №4490, №4468-1 и №6376, которые отсрочивают/отменяют требование использовать РРО).

Подробнее о событии и спикерах читайте по ссылке https://eba.com.ua/event/forum-from-shadows-to-transparency-2-0-2021-11-25-14-57/ .

Мероприятие состоится в InterContinental Kyiv (ул. Большая Житомирская, 2A).

Аккредитация обязательна и осуществляется по электронному адресу: [email protected]

Автор: Григорий Бондарь