В Финляндии наблюдают уникальное природное явление - "ледяные цветы"
19:04, 25 февраля 2014Разное
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Удивительное природное явление – «ледяные цветы» - встречается в природе довольно редко; для того, чтобы они образовались, необходимо совпадение нескольких погодных факторов.
Существует два основных способа их появления. Первый – вода из излишне влажного воздуха конденсируется в виде кристаллов на охлажденной поверхности льда. К примеру, точно так же формируется иней. Другой способ – из соленой воды, которая поднимается по порам льда, образуются кристаллы соли.
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К слову, случалось, когда такие образования достигали до 15 см в диаметре. Ученые полагают, что их величина зависит от скорости изменения температуры.
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