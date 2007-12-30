”Союз водителей” взял под защиту автобусы, переделанные из грузовых машин

Автоперевозчики Ровенской области требуют от Президента Украины и премьер-министра упразднить ведомственное запрещение о перевозке пассажиров переоборудованными транспортными средствами.

Как сообщили УНИАН в общественной областной организации «Союз водителей», об этом говорится в письме, адресованном руководителям государства, Министерства внутренних дел, Минтранссвязи и Генеральной прокуратуры Украины, принятом на общем собрании перевозчиков области. На этот счет они также провели акцию протеста на центральной площади областного центра.

Непосредственным поводом для недовольства перевозчиков стало то, что Главная автотранспортная инспекция Украины и ГАИ начали процедуру запрещения перевозок пассажиров переоборудованными автобусами. В частности, многие автобусы запретили использовать для перевозки пассажиров в киевском направлении, с которых автоинспекторы снимали номерные знаки, а водителей штрафовали.

Автоперевозчики отмечают, что в случае, если на протяжении ближайших 30 дней Кабинет министров не упразднит постановление о запрещении использования автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств, их коллеги со всей Украины будут проводить акции общественного неповиновения. В частности, они просят упразднить общий приказ МВД и Министерства транспорта и связи Украины «Об Основных требованиях относительно обеспечения безопасности перевозок при осуществлении нерегулярных пассажирских перевозок и порядке согласования их выполнения», исключить пункт 32 из постановления Кабинета Министров № 1184 «О внесении изменений к Правилам предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта», разработать общегосударственную программу развития и совершенствования автомобильного транспорта, в которой определить классы автобусов и сроки их использования для перевозки пассажиров, вовлечь в этот процесс представителей общественных организаций и профессиональных союзов.

По мнению председателя правления общественной организации «Союз водителей» Сергея ОВЧИННИКОВА, решение власти о запрещении использования для перевозки пассажиров автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств, является поспешным и крайне радикальным. Ведь на сегодня в Украине около 80% пассажирского транспорта являются переоборудованным из грузового, поэтому, как считает председатель общественной организации, это постановление может парализовать ситуацию с пассажирскими перевозками во всем государстве.

Как стало известно, в последний момент, 29 декабря, прокуратура области отозвала предписания, которые раньше разослала в адрес начальников территориального управления Глававтотрансинспекции и отделения ГАИ УМВД Украины в области об устранениях нарушений требований законодательства об автомобильном транспорте, внесенных за результатами проведенных проверок автомобильного транспорта общего пользования. Отмеченными предписаниями требовалось обеспечить выполнение Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 26 сентября 2007 года путем запрещения эксплуатации переоборудованных транспортных средств.

Как объяснили в пресс-службе прокуратуры области, это сделано в связи с поступлением в прокуратуру области многочисленных обращений перевозчиков и жителей области.