Помилования Тимошенко не будет, и потому она стремится сорвать саммит в Вильнюсе. Но Соглашение подпишут

В последние дни мы опять стали свидетелями очередной двойной игры Юлии Тимошенко.

2 ноября 2011-го и 20 августа 2013-го она заявляла, что «для Украины нет большего приоритета, чем заключение Соглашения между Украиной и ЕС и моя личная судьба не должна этому мешать». 11 января, 5 июня и 31 июля 2013 года Тимошенко приказывала своим сторонникам публично настаивать: Соглашение только в обмен на ее освобождение.

Вот пример этой циничной игры. Григорий Немыря, газета «День» 5 июля 2013 года: «Тимошенко заявляла, что подписание Соглашения не зависит от того, будет она на свободе. Но мы считаем, что без ее освобождения Европа не захочет иметь никаких дел». Но кто в здравом уме поверит, что Немыря, чье место в предвыборном списке «Батьківщины» полностью зависит от Тимошенко, выступит против нее по своей воле?

Сегодняшняя двойная игра Тимошенко - так же примитивна.

4 октября 2013 года та заявляет, что «принимает предложение о выезде в Германию на лечение», ибо «такой шаг разрядит ситуацию накануне саммита» и она соглашается на него «ради успешного Вильнюса и судьбоносного соглашения с ЕС».

Перечитайте это заявление. Оно важно тем, что там нет слов «амнистия» или «помилование».

А вот произнести эти слова она поручает своему соратнику Сергею Соболеву. Тот, как и Немыря, заложник Тимошенко, и, выполняя ее приказ, говорит 17 октября 2013 года: «президент, от которого зависит помилование, амнистия и любые другие варианты... пробует переложить ответственность на Верховную Раду».

Сегодняшнее давление на власть Украины по вопросу Тимошенко, безусловно, является шантажом и ультиматумом, полностью игнорирующим правую систему Украины. И, тем не менее – единственным возможным ответом на шантаж и ультиматум является создание реального правового механизма, который позволит и выпустить Тимошенко за рубеж, как некоторым хочется думать, для лечения, и не станет противоречить отечественному законодательству.

Таким механизмом не может быть некое «помилование». В том числе и то, на котором, возможно, настаивают европейские посредники Кокс и Квасневский.

И они, и Соболев, знают: законодательство Украины не предусматривает некое «частичное помилование», как и отечественная гинекология – «частичной беременности».

И Тимошенко не заявляла в своем тексте от 4 октября о «помиловании» или «амнистии».

Евродепутат Ребекка Хармс приводит как пример дело Луценко. Но когда Янукович подписывал указ о его помиловании, экс-министр внутренних дел не проходил обвиняемым ни по одному из судебных процессов.

Тимошенко же предъявлено обвинение в заказном убийстве и возложении долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. Следовательно, Тимошенко не может быть помилована или амнистирована по делам ЕЭСУ или Щербаня, ибо она не признана виновной по этим делам – приговором суда, вступившим в законную силу.

Но механизм освобождения Тимошенко возможен. Временного освобождения Тимошенко, на лечение.

17 октября 2013 года Виктор Янукович заявил, что если Верховная Рада примет закон о возможности лечения Тимошенко за границей, то он его подпишет. «Сегодня в Украине нет закона, который бы позволил бы Тимошенко выехать на лечение за рубеж. Как только этот вопрос в парламенте будет решен, и у меня на стол ляжет этот закон, тогда будет вопрос к Президенту. Естественно, если парламент примет этот закон, я его подпишу ", - сказал Президент Украины.

Принятие такого закона – не идеальный вариант, но все-таки – выход. Как изящно выразилась Юлия Владимировна в тексте от 4 октября – для разрядки ситуации накануне саммита.

Во-первых, сама она перестанет жаловаться, что ее облучают (заявление Тимошенко от 13.09.2012), добавляют яд в косметику (ее заявление от 5.01.2013) и осуществляют незаметные для нее уколы в ухо (ее заявление от 9.01.2013).

Во-вторых, будет внесена ясность в вопрос о состоянии ее здоровья. Либо «Charité» станет ее оперировать, что следует из заявления директора клиники Карла-Макса Айнхойпля от 16 октября 2013 года, либо признает Тимошенко фактически неизлечимой, так как усилия работников клиники в Харькове на протяжении двух лет оказались безрезультативными. Либо госпожа Тимошенко вернется к версии своей жизни, рассказанной 26 февраля 2011 года в «Twitter»: каждое утро она пробегает со своей собакой десять километров.

Повторю, что принятие такого закона – не идеальный вариант. Ибо его принимают под давлением Запада и при прямом содействии оппозиции специально под Тимошенко. К тому же, не у всех украинских граждан будет возможность воспользоваться будущим законом. Только тем, у кого денег не меньше, чем у Тимошенко.

Что бы мог предусматривать такой закон?

Что в ряде обусловленных в нем обстоятельств суд мог бы принять решение о временном прерывании отбытия осужденным наказания. Зачем? Для лечения – за границей. Это была бы такая вот гуманитарная миссия. Не помилование. Не амнистия. Лечение.

Соответственно, каждый осужденный, желающий лечиться за границей, получает право обратиться в суд. И уже судебный орган – в каждом индивидуальном случае - удовлетворяет или отклоняет такое обращение, ходатайство.

В законе должны быть предусмотрены права осужденного, находящегося на лечении. Например, его нельзя передавать для отбывания наказания в третью страну.

Но так как прав не бывает без обязанностей, то надо предусмотреть не только права, но и обязанности осужденного, освобожденного для лечения.

Например, его (ее) обязательства не скрываться от суда и следствия. Являться на судебные заседания и следственные мероприятия. Формы принудительного привода, если гражданское правосознание самого (самой) осужденного (осужденной) являются явно недостаточными. Арест имущества, если осужденный (осужденная) находящийся на лечении, вообще для себя решил, что суд для него – не суд, а закон – не важен вообще.

И самое главное - после окончания лечения осужденный и вылечившийся возвращается в Украину, продолжает отбывание наказания.

Безусловно, все понимают уровень высокого правового сознания, личной законопослушности гражданки Украины Тимошенко Ю.В., 1960 г.р., выразившихся, например, в ее определениях в отношении судьи Родиона Киреева "ты хуже, чем фашист", а также выражениях "палач" и «монстр».

Поэтому европейские посредники Кокс и Квасневский, не надеясь на нее, могли бы обратиться к парламентской фракции «Батьківщины» для срочной разработки такого закона. И это бы стало лучшим тестом на проевропейскость этой фракции. Желания ее депутатов на самом деле добиться результативности Вильнюсского саммита.

Будем надеяться, что для Арсения Яценюка это все еще важно. Он ведь говорит – что за евроинтеграцию. Так ему важнее евроинтеграция, успех саммита в Вильнюсе – или отношения с Тимошенко?!

Ясно, что в ее случае «Charité» никогда не выпишет справку о состоянии здоровья, которая может стать основанием для продолжения отбывания экс-премьером наказания по приговору суда. Я лично не сомневаюсь, что Тимошенко в Берлине проигнорирует любые повестки в украинский суд или к следователю – даже на видеоконференции.

Но все это – плата Украины за западные ультиматумы и шантаж по делу Тимошенко.

Плата за что?

Будет подписано Соглашение об ассоциации. Запад убедится, что Тимошенко не держат в больнице по какой-то прихоти. Последнее и, надо сказать, надуманное самим Западом препятствие для подписания Соглашения Украина – ЕС на Вильнюсском саммите, будет устранено.

Сейчас же важно понимать: Тимошенко, добиваясь через Соболева от власти невозможных помилования или амнистии, пытается сорвать Вильнюсский саммит.

Зачем она это делает?

На горьком опыте Луценко Тимошенко убедилась: вышедшего из заключения - не встречают фанфарами, не считают народным героем. Тимошенко поняла, что и ее ожидает та же судьба: забвение или осуждение. От нее устали, ее ненавидят. Особенно работники бюджетной сферы, осознающие: из их личных карманов, на оплату газового оброка от Тимошенко, за последние годы принудительно вытащили больше 30 тысяч гривен!

Тимошенко пытается сорвать Вильнюсский саммит, ибо понимает: подписание Соглашения об ассоциации с ЕС станет крупнейшим внешнеполитическим успехом Януковича! Его победой. Поражением самой Тимошенко и остатков «оранжевых».

Тимошенко всегда преследует только личные интересы. Поэтому она сознательно пытается сорвать Вильнюсский саммит и будет делать это вплоть до 29 ноября 2013 года.

Тимошенко уже понимает, что на свободе, за рубежом – она внезапно становится никому не нужна. Вне тюрьмы, на воле она всем оппозиционерам только мешает.

Яценюку и Мартыненко – своим «чутким руководством». Кличко и Тягныбоку – желанием стать их оппозиционным руководителем. Да, не будем забывать, что в процессе переговоров на протяжении всего текущего года Тимошенко пытается устроиться премьером – и к Яценюку, и к Кличко, и к Тягныбоку. А каждый из них при этом устойчиво припоминает, что премьер Тимошенко вытворяла с президентом Ющенко. И прекрасно понимает, что Тимошенко недоговороспособна, что любой компромисс она воспринимает как возможность обмануть, не сейчас, так в будущем.

Поэтому каждый из оппозиционеров пока молчит по поводу того, что действительно думает о Тимошенко – но только когда она в колонии. Если же она на свободе – пропадают последние преграды в свободе слова Кличко, Яценюка и Тягныбока в отношении Юлии Владимировны Тимошенко.

Вячеслав Пиховшек