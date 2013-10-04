7 недель до Вильнюса. Маски сброшены: оппозиция опять против евроинтеграции Украины

Еще недавно казалось: власть и оппозиция накануне 29 ноября 2013 года, саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе, нашли общий язык по вопросу евроинтеграции. Признаками этого стало заявление 26 сентября 2013 года вице-спикера парламента от «Свободы» Руслана Кошулинского: «проведение акции оппозиции "Вставай, Україно!" до подписания Соглашение об ассоциации является нецелесообразным». В тот же день прозвучало знаковое заявление Виталия Кличко, призвавшего не связывать подписание Соглашения с «делом Тимошенко»: «подписание поможет решить вопрос освобождения Тимошенко, а неподписание будет означать, что она остается в колонии, Европа и оппозиция не будут иметь рычагов влияния на украинскую власть в этом вопросе».

Еще недавно казалось, что власть и оппозиция нашли общий язык хотя бы по принятию евроинтеграционных законов.

«Свобода», «Удар» и «Батьківщина» 3 июля 2013 года проголосовали совместно с парламентским большинством необходимый для евроинтеграции закон «Об усовершенствовании защиты персональных данных». А 18 апреля 2013 года – и закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины».

Говоря откровенно, главная «заслуга» нашей оппозиции в деле евроинтеграции – она иногда, не блокируя работу парламента, не мешала власти работать в этом направлении. Сомнительное достижение.

Львиную долю работы по переговорам с Европейским союзам сделали политические противники «оранжевых». Нынешнее приближение к Вильнюсу - успех нынешней власти, а не оппозиции, без которой в этом процессе вполне можно было обойтись.

Личное упорство Виктора Януковича. Умение Андрея Клюева добиваться компромисса со Штефаном Фюле. Работа в тандеме Виктора Януковича, Владимира Рыбака и парламентской фракции Партии регионов, ставшая мотором принятия евроинтеграционных законов. Слаженный труд и отсутствие конкуренции по линии Янукович-Азаров, Левочкин-Азаров, Клюев-Кожара – это все то, чего никогда не могли достичь при власти поведенные на взаимном уничтожении «оранжевые», желающие опять в нее вернуться: Немыря против Огрызко, Пинзеник против Тимошенко и Яценюк с его особой линией «против всех».

Пусть бы так все и продолжалось. Пусть бы оппозиционеры, на словах выступающие за евроинтеграцию, на деле просто не мешали власти работать.

Но 5 сентября 2013 года «Свобода», «Удар» и «Батьківщина» отказались голосовать за законопроект о выполнении судебных решений. Но он был принят в первом чтении. Большинство справилось самостоятельно. 19 сентября 2013 года к нему присоединилась и оппозиция.

Но уже 3 октября 2013 года защитник экс-премьера Андрей Кожемякин передал общественности идею Юлии Тимошенко, адресованную в первую очередь депутатам «Батьківщины»: не голосовать за предложенные Президентом Виктором Януковичем изменения в Конституцию, касающиеся усиления гарантий независимости судей. А заодно и за будущий закон о прокуратуре.

Маски сброшены, а вот что под ними?

Перед депутатами «Батьківщины», во всяком случае, некоторыми, стоит непростой выбор: сохранить лояльность к Тимошенко, и, возможно, некие гарантии попадания в будущий избирательный список. Или предпочесть партийной дисциплине интересы Украины, требующие очередного закона об евроинтеграции.

Пока неизвестно, каков будет их выбор. Но не факт, что его примут с учетом заинтересованности в будущем Соглашении с ЕС.

Ведь появились оппозиционные изменения к Конституции Украины, подписанные «могучей кучкой» в 165 парламентариев.

Там – невероятное количество «забытых» предвыборных обещаний. «Свобода» не вспомнила, что перед выборами обещала люстрацию судебной власти. «Удар» решил не напоминать, что в собственной предвыборной программе настаивал на формировании состава Высшего совета юстиции исключительно на Съезде судей. «Батьківщина» считает, что никто из избирателей не задумается, почему не выполняется ее предвыборное обещание предоставить Верховному Суду право законодательной инициативы по вопросам правосудия.

Но это проблемы избирателей – как они оценят уход от обещанного, вспомнят ли они о нем.

Но оппозиция продемонстрировала и совершенно антиевропейский подход. Есть предложение о том, что импичмент судьи может быть инициирован 150 народными депутатами из причин, которые не раскрываются законопроектом.

Какая независимость суда, о каких европейских нормах при таком подходе вообще может идти речь? Если бы в Великобритании один, а не 165 народных избранников просто заикнулся о таком способе чистки судейского корпуса, через пять минут он был бы арестован по судебному постановлению и сидел бы в кутузке.

«Свобода», «Удар» и «Батьківщина» в своем варианте изменений к Конституции высказали и ряд здравых соображений. Исключение роли парламента в избрании и увольнении судей, отмена пятилетнего срока назначения судьи впервые, изменение порядка образования, ликвидации и реорганизации судов общей юрисдикции – это правильные новации. Но зачем они?

Ведь ВСЕ эти положения есть в проекте закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимости судей», представленного Президентом Виктором Януковичем.

Может быть, проще поддержать этот законопроект? Или опять будут слушаться Тимошенко?

Вячеслав Пиховшек