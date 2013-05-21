Школьницу облили горячей смолой

Как сообщили корреспонденту УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, Долинской межрайонной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству о нанесении телесных повреждений 17-летней девушке в г. Долина, которая 17 мая получила термические ожоги 2-3 степени в результате ненадлежащего обращения с расплавленной смолой лицами, которые ремонтировали крышу магазина.

По информации прокуратуры, когда девушка входила в помещение торгового заведения, с крыши ей на голову и руки потекла горячая жидкость. Школьницу сразу госпитализировали в центральную районную больницу, где оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья девушки стабильное.

На данное время досудебное расследование по уголовному производству продолжается. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.