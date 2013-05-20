Тихая поступь дракона

Китай продолжает шаг за шагом наращивать свою территорию, отбирая ее соседей, предпочитающих следовать «политике задабривания» Пекина. Новым поводом для такого утверждения стала добровольная передача Таджикистаном высокогорной части своей территории в состав Поднебесной.

Таджикский прецедент завершает оформление территориальных уступок Китаю всех граничащих с ним постсоветских государств. Следует упомянуть, что до Таджикистана территориальными уступками Пекину отметились Киргизия, Казахстан и Россия.

У Китая традиционно территориальные претензии ко всем своим соседям, но далеко не все из них идут на уступки КНР. В то же время, после развала СССР Пекину удалось заполучить земли в разных регионах бывшей советской империи. Как ни удивительно, помощником в этом для него стала старая советская номенклатура, которая и создала руководящий костяк новых независимых государств.

В 1997 году действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал Китаю пограничную территорию размером в 407 кв. км. и пошел на ликвидацию построенных в советское время фортификационно-оборонительных сооружений на границе с КНР.

Первый договор Таджикистана с Китаем относительно территориального вопроса был подписан в 1999 году и предусматривал уступки Поднебесной в виде 200 кв. км возле реки Маркансу. Вторая часть сдачи таджикской территории состоялась в мае 2002 года, когда президент страны Эмомали Рахмон во время визита в Китай подписал с председателем КНР Цзян Цзэминем дополнительное соглашение о китайско-таджикской границе, согласно которому Таджикистан обязался передать КНР 1 тыс. кв. км. территории Горного Бадахшана. Именно сюда вошли китайские войска и геологи (отданная территория богата на золото, редкоземельные металлы и другие ценные ресурсы) после ратификации соглашения таджикским парламентом, хотя сам вопрос был решен еще 11 лет назад.

Киргизия смогла урегулировать свои территориальные споры с Китаем в 1999 году, в общем, уступив КНР около 1,1 тыс. кв. км. Впоследствии одним из главных обвинений против экс-президента Аскара Акаева была сдача части территории страны Пекину.

При президентстве Владимира Путина в октябре 2004 года был подписан договор, отдающий Китаю российские острова на Амуре (Большой, Тарабаров и половину Большого Уссурийского общей площадью 337 кв. км). В первой половине 2005 года Государственная Дума РФ его ратифицировала, после чего российский президент его подписал. В октябре 2008 года произошла окончательная передача упомянутых российских территорий КНР, которая развернула на островах интенсивное строительство инфраструктуры и жилых кварталов.

Основной мотивацией центральноазиатских государств для сдачи своих территорий Китаю стала необходимость масштабной финансовой помощи со стороны Пекина для развития собственных экономик. Но эта помощь пришла в таких размерах, что вытеснила не только национальных производителей с внутренних рынков, но и всех других конкурентов.

Сейчас же пришло время для обмена долгов на территории. Это крайне важный вопрос, поскольку в период возможной новой острой фазы финансово-экономического глобального кризиса, о которой без устали предупреждают большинство экономистов и финансистов, расчет территориями за долги может стать одним из распространенных методов. Например, со стороны Германии уже неоднократно звучали намеки Греции относительно возможности передачи части греческих островов за долги.

Таким образом, Китай уверенно исповедует стратегию территориальной экспансии через колонизацию близлежащих территорий. Пекин не делает по этому поводу громких заявлений, а сначала, по сути, подкупает и местную элиту, и население, заполняет внутренний рынок и своей продукцией, и своими рабочими. Со временем, когда территория уже готова к окончательному поглощению китайское руководство пользуется внешними обстоятельствами и делает предложение руководству стран, от которого те не желают отказываться. В результате – Поднебесная расширяет свои территории, а соседи получают иллюзию китайского стратегического партнерства.

Пример Таджикистана (и других постсоветских стран, включая Россию) может служить аргументом для тех экспертов, считающих Китай неготовым к активной территориальной экспансии. Пекин демонстрирует, что не только готов прирастать новыми территориями, но и способен максимально быстро их «переваривать», интегрируя в свое экономическое, политическое, культурное и другие пространства.

Для Украины прецеденты передачи территорий Китаю (в том числе по экономическим причинам) должны выступить предостережением к особо интенсивному сотрудничеству. В последнее время Киев и Пекин перешли к фазе динамичного партнерства, где Украина выступает активным потребителем китайских кредитов. Не следует забывать, что за эти услуги Пекин потребует свою плату и будет стараться ее получать независимо от того, кто находится при власти. В отношениях с Китаем необходимо сохранять баланс. В обратном случае повышается риск попадания в жесткую зависимость от Пекина. Лучше учиться на опыте соседей по СНГ, чем на своем.

Роман Рукомеда, политический эксперт