Наследник британского престола продает зелень через интернет

Магазин The Veg Shed ("Хижина вегетарианца") находился в местечке Хайгроув в графстве Глостершир на юго-западе Англии, передает РосБизнесКонсалтинг. Специализируется торговое заведение на продаже овощей, фруктов и зелени, выращенных в поместье принца, расположенном неподалеку.

Причиной закрытия магазина стала хроническая убыточность предприятия – продукция не пользовалась спросом из-за высоких цен.

В канцелярии принца Чарльза закрытие магазина объяснили изменением предпочтений покупателей, которые теперь делают покупки в Интернете. Так что желающие отведать укроп и петрушку от принца теперь смогут заказать их только по Интернету.