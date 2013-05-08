Наследник британского престола продает зелень через интернет

01:10, 08 мая 2013
Разное
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В Великобритании из-за кризиса закрылась овощная лавка, принадлежащая наследнику британского престола принцу Чарльзу.

Магазин The Veg Shed ("Хижина вегетарианца") находился в местечке Хайгроув в графстве Глостершир на юго-западе Англии, передает РосБизнесКонсалтинг. Специализируется торговое заведение на продаже овощей, фруктов и зелени, выращенных в поместье принца, расположенном неподалеку.

Причиной закрытия магазина стала хроническая убыточность предприятия – продукция не пользовалась спросом из-за высоких цен.

В канцелярии принца Чарльза закрытие магазина объяснили изменением предпочтений покупателей, которые теперь делают покупки в Интернете. Так что желающие отведать укроп и петрушку от принца теперь смогут заказать их только по Интернету.

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