Студент пытался покончить с собой в "Софиевке"

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в администрации Национального дендрологического парка «Софиевка», вечером 11 апреля 21–летний парень прыгнул с моста высотой более 12 метров, который расположен над Большим водопадом возле Площади собраний дендропарка "Софиевка".

Накануне он поссорился со своей подругой, что и стало причиной самоубийства. Якобы она рассказала ему, что скоро выходит замуж.

Прыжок заметили очевидцы, которые сразу вызвали спасателей и врачей. Парня с места происшествия забрала карета "скорой помощи" с политравмами. Сейчас пострадавший находится в Уманской городской больнице.

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Парк «Софиевка» основан в 1796 году владельцем города Умани, польским магнатом Станиславом Потоцким, назван в честь его жены Софии Витт-Потоцкой и подарен ей ко дню именин в мае 1802 года.