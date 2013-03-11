Обама ставит на «Глобальный ноль»

44-й президент Соединенных Штатов предложит миру новую конфигурацию внешней политики США, основанную на идее всеобщего ядерного разоружения – «Глобального ноля».

Во время своего второго срока у американского президента гораздо шире поле для политического маневра и формирования новой мировой повестки дня с точки зрения США. Нобелевский лауреат мира готов предложить международному сообществу красивый проект безъядерного будущего. Но это конечная цель, дорога к которой видится весьма длительной и тернистой.

В данный момент Барак Обама составляет кадровый костяк новой проектной команды. Кроме вице-президента Джозефа Байдена в новую команду по реализации проекта «Глобальный ноль», по мнению некоторых журналистов и экспертов, вероятно, войдут утвержденный министр обороны Чак Хейгел, новоназначенный и уже поддержанный Сенатом директор ЦРУ Джон Бреннан. Дополнит команду Госсекретарь Джон Кэрри. Вертикаль власти, состоящая из президента - вице-президента – госсекретаря – главы Пентагона – директора ЦРУ, имеет все шансы стать автором глобальных внешнеполитических изменений при наличии привлекательного идеологического проекта, который уже создан. Это как раз – «Глобальный ноль».

Концепция проекта была публично презентована в январе 2007 года в статье «The Wall Street Journal» под названием «Мир без ядерного оружия». Авторами статьи выступили Генри Киссинджер, Сэм Нанн, Уильям Перри и Джордж Шульц. Известные американские стратеги, возглавлявшие Госдепартамент и Пентагон, предложили на глобальном уровне перейти к безъядерному будущему через уничтожение тактического ядерного оружия и значительного сокращения стратегических ядерных арсеналов. Международному сообществу предлагается установить полный контроль над производством ядерного оружия и жестко сузить возможности его потенциального использования.

По мнению российского эксперта Сергея Караганова, Обама, сменивший Джорджа Буша-младшего в Белом доме в 2008 году, воспринял инициативу «Глобального ноля» (Global Zero) и запустил ее реализацию. Она проявлялась не только в миролюбивых речах самого Обамы о новом безъядерном мире, но и всячески поддерживалась такими интеллектуальными центрами США как Институт Гувера и Гарвардский университет.

Полноценный запуск инициативы «Глобального ноля» следует ожидать с 2013 года и до конца второго президентского срока Обамы. Команда сформирована, и проект будет набирать обороты. Как это проявится во внешней политике США?

Соединенные Штаты намерены запустить процесс интенсивного сокращения ядерных арсеналов всех стран мира, имеющих это оружие. В ход пойдут различные инструменты убеждения, запугивания, подкупа, поощрений и гарантий. Вашингтон откажется от эскалации конфликтов, в которых потенциально может быть использовано ядерное оружие. В первую очередь, речь идет об Иране и Северной Корее. Американская «Ось зла» никуда не исчезнет, но подход к данным странам будет изменен в сторону переговоров.

В отношениях с Россией ключевым вопросом останется сокращение ядерных арсеналов, все остальные отойдут на второй план и могут сыграть роль «разменной карты» для решения приоритетной задачи. Сама политика отношений с Россией качнется в сторону «потепления». Уже сейчас усилия Госсекретаря Джона Кэрри, советника Обамы по национальной безопасности Томаса Донилона и других фигур направлены на это.

Кроме России, следует ожидать и улучшения отношений с Китаем, в котором к власти пришло новое поколение лидеров. Именно сейчас Соединенные Штаты и администрация Обамы могут повторить «прецедент Киссинджера» и восстановить доверительные отношения между Пекином и Вашингтоном для продвижения проекта «Глобального ноля». Это будет означать сбавление темпов торговой, валютной, рейтинговой, ресурсной и других «войн» между США и КНР.

Классическая геополитика опять может уступить место транснациональному глобализму. Уже сейчас очевидно, что новый проект «Глобального ноля» ориентирован на создание условий для переформатирования мировой финансово-экономической системы. На данном этапе этот процесс замедлился в кризисной фазе, что в любой момент может создать хаос как в глобальных финансах, так и мировой политике. Риски продолжают расти. Выходом из ситуации США и транснациональный капитал, похоже, видят в уменьшении конфронтации между ключевыми игроками, снятии рисков использования ядерного оружия и перезапуске торгово-финансовых механизмов. Без тесного диалога с Европой, Россией и Китаем это сложно осуществить. Вероятно, кризисные вопросы, например, ближневосточный, иранский, афганский и другие будут решаться с опорой на влиятельных региональных партнеров США и учетом интересов других ключевых игроков. Ставка с жесткой конфронтации будет перенесена на баланс интересов.

Соединенные Штаты начинают практиковать «геополитическое айкидо», создавая иллюзию отхода от своего глобального доминирования через допуск к процессу принятия решений других региональных участников. С другой стороны, «Глобальный ноль» устраивает и американский ВПК. Ведь при резком сокращении ядерного оружия и возможностей его использования, значительно возрастет интенсивность решения конфликтов обычными вооружениями. В новом безъядерном будущем мир может ожидать значительно большее количество войн. Но это может произойти в случае, если новая волна глобализации потерпит фиаско.

Для Украины проект «Глобального ноля» может стать идеологическим оправданием добровольного отказа от ядерного оружия и обогащенного урана. При желании и определенном дипломатическом мастерстве, Киев сможет заработать дополнительные внешнеполитические баллы и репутацию. Кроме того, в случае провала подписания Ассоциации с ЕС в этом году, Украина, в качестве запасного варианта, может инициировать сближение с Вашингтоном на основе энергетического сотрудничества – через допуск американских транснациональных корпораций на украинский шельф и к добыче сланцевого газа. В то же время, пока проект «Глобального ноля» не запущен Обамой, Вашингтон будет рассматривать Киев преимущественно через призму соответствия демократическим стандартам и принципам. Перспектива отношений в этой плоскости может серьезно ухудшится уже в краткосрочной перспективе.

Роман Рукомеда, политический эксперт