От блокады до блокады

Косметические изменения в парламентском регламенте позволили сохранить лицо лидерам фракций, но вовсе не гарантируют эффективную работу Верховной Рады. С началом весны законодателям предстоит отыскать точки соприкосновения для демонстрации работоспособности законодательного органа.

Хотя Верховная Рада обновилась на две трети депутатского корпуса, некоторые традиции прошлых созывов остаются актуальными и сегодня. Измененные нормы парламентского регламента фактически лишили депутатов-мажоритарщиков возможности создавать депутатские группы, они вынуждены были войти в крупные фракции, где к их голосу прислушиваться не спешат. Немногочисленные «независимые» депутаты, от которых действительно практически ничего не зависит, колеблются между властью и оппозицией, чаще принимая сторону сильного.

Партия регионов, по всей видимости, попытается взять реванш за принуждение к компромиссу в исполнении оппозиционеров. С этой целью Александр Ефремов и его соратники будут продвигать вечнозеленую тему лишения депутатской неприкосновенности, напоминая согражданам, что в 2007 году блок «НУНС» предлагал ее в качестве заглавной в ходе избирательной кампании. Правда, сегодня бывшие лидеры «НУНС» собрались под бело-сердечными знаменами, строя из себя джентльменов от политики, но «регионалов» это вряд ли остановит или смутит. Очевидно, что ограничение депутатской неприкосновенности политическими вопросами способно существенно снизить эффективность действий оппозиционеров, поэтому они резко выступят против, поясняя стремление ограничить свой парламентский иммунитет кознями режима. Соответствующие заявления о репрессивных намерениях власти уже сделали народные депутаты Арсений Яценюк и Сергей Власенко. Не стоит забывать, что конституционные изменения требуют поддержки двумя третями депутатского корпуса, которой у партии власти нет и в помине.

Еще один важный документ, требующий утверждения – программа действий правительства, без которой правительство Азарова проработало уже добрых три года. Но недавнее переформатирование Кабинета Министров и пристальное президентское внимание к его работе подталкивают написание плана действий правительства и его продвижение в депутатской среде. Предположение о том, что ведущим лоббистом правительственной программы станет первый вице-премьер Сергей Арбузов, вызывает ухмылки в депутатском корпусе: быстро растущий по карьерной лестнице чиновник не сумел пока конвертировать президентскую симпатию к себе в уважение представителей ВР.

Задачи оппозиции обозначил после расширенного заседания Кабинета Министров Арсений Яценюк. Лидер фракции «Батькивщина» объявил о стремлении отправить в отставку правительство и президента. Начать решили с исполнительной власти – крупнейшая оппозиционная фракция уже объявила о начале сбора подписей за увольнение Николая Азарова и его подчиненных, не ставших слушать предложения Арсения Яценюка. Не приходится сомневаться, что 150 подписей за внесение вопроса в повестку дня оппозиционеры соберут, а вот дальше начнется самое интересное. Дело в том, что именно в марте правительство должно представить обновленный вариант бюджета-2013, в котором некоторые депутаты-мажоритарщики рассчитывают увидеть ассигнования на собственные округа. Поэтому набрать 226 голосов для увольнения правительства будет непросто даже с учетом возможного подключения к этому процессу коммунистов.

КПУ громогласно обещала инициировать увольнение Кабмина, если тот не представит свою программу, и не будет реализовывать курс на сближение с Таможенным союзом. Пока по обоим направлениям соратники Петра Симоненко имеют все основания начинать подготовку к публичной экзекуции правительства. Впрочем, есть небольшое но – коммунисты уже давно зарекомендовали себя в качестве ситуативных союзников любой власти, поэтому их атака на правительство Азарова будет иметь скорее пропагандистское значение для собственного электората. Не исключено, что крупнейшей левой партии обломится несколько крох из обновленного бюджета – для порядка.

У партии «УДАР» есть своя задача на весну: обеспечение проведения столичных выборов. Особой пикантности ситуации придает неопределенность Виталия Кличко по вопросу участия в выборах мэра Киева. Главного «ударника» активно подталкивает на Крещатик «Батькивщина», но Виталий Владимирович по очевидным причинам не спешит проводить репетицию президентской кампании в столичном антураже. В его пассиве – две неудачных попытки стать киевским мэром, в активе – понимание, что даже победа не гарантирует ему всей полноты власти в Киеве. «Ударники» постараются развить полученный благодаря блокированию парламента успех, заставив с собой считаться.

ВО «Свобода» несколько потеряла темп. Чем дольше работает парламент, тем ниже спрос на крепкие кулаки и контроль за выступлениями в сессионном зале на украинском языке. Соратникам Олега Тягныбока нужно продемонстрировать способность заниматься парламентской работой, а не делать ставку исключительно на силовые упражнения. Такой темой может стать перспектива добычи сланцевого газа, ведь профильный комитет Верховной Рады возглавляет Ирина Сех. Хотя тема неоднозначная, особо выбирать «Свободе» не из чего – для Тягныбока политически невыгодно постоянно быть в роли младшего политического партнера Яценюка.

В сегодняшних условиях прогнозировать стабильную работу парламента могут только отчаянные оптимисты. Дело в том, что президентская кампания в нашей стране стартовала как никогда рано – слишком много в ней потенциальных победителей, слишком высоки ставки. Похоже, работоспособность Верховной Рады станет первой жертвой гонки за президентское кресло.

Евгений Магда