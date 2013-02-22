Автобус раздавил водителя, упав с домкрата

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ТУ ГСЧС Украины в Херсонской области, в селе Станислав Белозерского района Херсонской области во время ремонта частного автобуса транспортное средство самопроизвольно сдвинулось с места, в результате чего под колеса попал и погиб 50-летний местный житель.

По факту смерти человека проводится расследование.