В Севастополе нашли останки французских солдат

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской ГГА, после обнаружения останков, по согласованию с застройщиком все грунтовые работы были временно приостановлены до окончания проведения экспертизы и определения исторической ценности обнаруженных захоронений. На место находки были вызваны научные сотрудники Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя.

В результате исследований, по фрагментам найденных вещей (пуговицы, шинельные крючки и остатки ткани), установлено, что это захоронение солдат 39-го линейного полка французской армии, относящееся к периоду Восточной (Крымской войны) 1853-56 годов.

Как добавили в пресс-службе, при исследовании котлована обнаружено более 13 могил и собрано около 20 мешков с фрагментами человеческих скелетов (костей). По заключению экспертов, с учетом найденного инвентаря и местоположения объекта (улица Правды находится в районе Камышовой бухты), вероятнее всего, это захоронение является одним из госпитальных кладбищ французского контингента войск.

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На данный момент собранные в мешки останки погибших перевезены со стройплощадки в специальное хранилище на кладбище на Мекензиевых горах.

Согласно сообщению, в связи с международной исторической значимостью находки, глава горадминистрации издал распоряжение о создании комиссии по изучению всех обстоятельств обнаружения захоронений, а также решению вопросов хранения и перезахоронения останков французских солдат. В состав комиссии войдут ученые-историки, археологи, депутаты городского совета, представители фирмы-застройщика, юристы.

Комиссия также должна подготовить предложения МИД Украины для привлечения представителей французского посольства к организации перезахоронения погибших на французском кладбище в Севастополе. Кроме того, комиссии необходимо рассмотреть вопрос о возможности переноса строительства на другую площадку.