"Малышку на миллион" ограбили в такси
09:02, 19 января 2013Разное
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Голливудскую актрису 38-летнюю Хилари Суонк ограбили в пригороде Парижа, злоумышленник вырвал у нее сумочку и скрылся.
Против лома, как выяснилось, бокс не помогает
Инцидент произошел в пятницу в предместье Сен-Дени, на северной окраине французской столицы, передает телеканал Sky News.
Актриса ехала в такси. Когда автомобиль остановился на светофоре, неизвестный подбежал к задней двери такси, разбил тяжелым предметом заднее боковое стекло и вырвал из рук Суонк сумочку. Какие ценности были похищены, неизвестно, актриса пока не прокомментировала инцидент.
Суонк получила два "Оскара"за роли в фильмах "Парни не плачут" (1999) и "Малышка на миллион" (2005), напоминает РИА Новости.
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