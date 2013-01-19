"Малышку на миллион" ограбили в такси

Инцидент произошел в пятницу в предместье Сен-Дени, на северной окраине французской столицы, передает телеканал Sky News.

Актриса ехала в такси. Когда автомобиль остановился на светофоре, неизвестный подбежал к задней двери такси, разбил тяжелым предметом заднее боковое стекло и вырвал из рук Суонк сумочку. Какие ценности были похищены, неизвестно, актриса пока не прокомментировала инцидент.

Суонк получила два "Оскара"за роли в фильмах "Парни не плачут" (1999) и "Малышка на миллион" (2005), напоминает РИА Новости.