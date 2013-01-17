Дым без огня: В Киеве напуганные постояльцы гостиницы вызвали пожарных

В Киеве сегодня после обеда постояльцы гостиницы “Спорт” вызвали пожарные подразделения, сообщив о возгорании на одном из этажей.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, пожарные подразделения и милиция, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что на 9-м этаже здания проводились санкционированные ремонтные работы с использованием сварочного оборудования, из-за работы которого появился специфический запах, что и вызвало подозрения у постояльцев гостиницы по поводу возникновения пожара.

“Вызов был ложным, вмешательство пожарных не понадобилось”, - сообщили в милицейском главке.