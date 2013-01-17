Дым без огня: В Киеве напуганные постояльцы гостиницы вызвали пожарных
16:55, 17 января 2013Разное
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В Киеве постояльцы гостиницы “Спорт” сделали ложное сообщение о пожаре.
В гостиницу "Спорт" был ложный вызов
В Киеве сегодня после обеда постояльцы гостиницы “Спорт” вызвали пожарные подразделения, сообщив о возгорании на одном из этажей.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, пожарные подразделения и милиция, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что на 9-м этаже здания проводились санкционированные ремонтные работы с использованием сварочного оборудования, из-за работы которого появился специфический запах, что и вызвало подозрения у постояльцев гостиницы по поводу возникновения пожара.
“Вызов был ложным, вмешательство пожарных не понадобилось”, - сообщили в милицейском главке.
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