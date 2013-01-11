США против выхода Великобритании из ЕС

Возможный выход Британии из ЕС может стать ключевым европейским событием года, способным обрушить всю европейскую политическую архитектуру. Именно по этой причине Лондон будут стараться удержать в ЕС вопреки политическим играм британской и европейской элит.

Британия в сомнениях. Один из ключевых вопросов, будоражащих политиков и население – выходить ли из ЕС, теряющего контроль над экономикой еврозоны, или оставаться и попытаться провести реформы, на деле доказав важную роль Лондона во многих европейских процессах.

На этом фоне все четче становятся позиции противников и сторонников британского выхода из Евросоюза. Одним из последних шагов оппонентов британской самоизоляции стало заявление США о необходимости дальнейшего пребывания Британии в составе ЕС. Вашингтон четко обозначил, что британские маневры по выходу из Европейского Союза идут вразрез с американскими интересами.

Администрация американского президента Барака Обамы «по-дружески» подсказала британскому премьеру Дэвиду Камерону, что целесообразней заняться поиском решения проблемы кризиса в еврозоне и усилением «своего голоса» в ЕС, а не подготовкой референдума относительно перспектив пребывания в Евросоюзе. Поскольку администрация США в первый раз открыто вмешалась в вопрос возможного выхода Британии из ЕС, это может означать намерения Вашингтона удержать Лондон от резких шагов, которые могут стремительно обвалить шаткую экономическую стабильность и нынешний хрупкий консенсус по будущему финансово-экономическому устройству ЕС. Вероятнее всего, Соединенные Штаты играют на упреждение и пытаются нейтрализовать риск выхода Британии из ЕС пока он не приобрел необратимый характер, в частности дату национального референдума о выходе Британии из Евросоюза.

Как показывают последние социологические опросы, большинство британцев проголосуют за расставание с единой Европой и сохранение полного суверенитета Британии во всех без исключения сферах. В частности, около 49% населения выступает за выход из ЕС, в то время как 28% - против и 17% не имеют четкой позиции по этому вопросу. Остальные просто не примут участия в голосовании.

Британские евроскептики приводят аргументы того, что, повернувшись спиной к ЕС и выйдя из него, Лондон с лихвой может компенсировать торговые потери путем усиления сотрудничества с Соединенными Штатами. В стране в целом значительно растет уровень евроскептицизма и критики относительно целесообразности пребывания в новом, более централизованном Евросоюзе.

В то же время, представители крупного британского бизнеса заявляют, что выход из ЕС оставит Британию за рамками будущей Зоны свободной торговли между ЕС и США. Данное мнение, опубликованное 9 января в открытом письме к премьеру Британии, состоит в том, что изменение положения Великобритании в ЕС может создать атмосферу неопределенности, вредную для британской экономики. Среди авторов письма – директор Лондонской фондовой биржи, президент Конфедерации британской промышленности и другие известные представители британского делового мира. В то же время, официальные представители ЕС (например, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу) пытаются удержать Британию от резких шагов, утверждая, что окончательное решение зависит, в первую очередь, от самих британцев.

В нынешней ситуации британский премьер Дэвид Камерон вынужден балансировать между двух огней. С одной стороны, он не может игнорировать позицию значительной части однопартийцев-консерваторов, агитирующих за выход из ЕС. Им он обещает блокировать все инициативы Брюсселя, ущемляющие британские национальные интересы и суверенитет. Кроме того, заместитель и ближайший партнер по коалиции, лидер либеральных демократов Ник Клегг прямо заявляет, что выход из ЕС для Британии будет означать «экономический суицид». Дэвид Камерон также понимает, что выход из ЕС в нынешней ситуации не только принесет больше негативных результатов для самой Британии, но и запустит «эффект домино» в процессе дезинтеграции ЕС и развала единой Европы на региональные блоки. Это просто перечеркнет усилия ведущих европейских стран и политиков, строящих последние 60 лет единый «европейский дом». Вряд ли британский премьер захочет войти в историю «разрушителем ЕС».

В этом контексте, и Лондон, и Брюссель понимают, что необходимо выработать новые правила взаимодействия с соблюдением основных интересов обеих сторон. Для этого особое значение имеет диалог между Британией, Германией и Францией. Ключ к успеху – в согласовании экономических интересов сторон. На данный момент, реальный консенсус по будущему политическому и финансовому устройству Европы является слабым, а согласование позиций размытым. Лидеры стран ЕС продолжают переносить сроки создания центральных регулирующих органов, максимально оттягивая перспективу пожертвования части национального суверенитета. Но договариваться все равно придется.

Четкая позиция США, направленная на удержание Британии в ЕС, для Украины является в целом хорошей новостью. Причина проста – уменьшение рисков распада еврозоны и дезинтеграции самого ЕС будет означать не только увеличение уровня политической стабильности в Европе, не только успокоение рынков и улучшение экономической конъюнктуры, в том числе и для украинских товаров, но и сохранение шансов на вхождение Украины в ЕС в долгосрочной перспективе. Более консолидированный и стабильный Европейский Союз, что возможно только в результате консенсуса между Лондоном, Берлином, Парижем и Римом, откроет больше возможностей для Украины, вопреки высокому уровню скепсиса части украинской политической и деловой элиты.

Роман Рукомеда

политический эксперт