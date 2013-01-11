При взрыве в гараже пострадали три автомобиля
01:46, 11 января 2013Разное
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В Донецкой области вследствие взрыва в гаражном кооперативе один человек травмирован и три автомобиля повреждены, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
9 января в 22:00 в поселке Бажанова (г. Макеевка), в гаражном обществе «Горняк-1», в одном из гаражей произошел взрыв газа без последующего горения. Вследствие взрыва один мужчина получил незначительные ожоги лица. В медицинское учреждение он не обращался, о происшествии никому не сообщал.
По преварительным данным, владелец гаража пытался растопить печь типа «буржуйка», после чего произошел взрыв. Это привело к разрушению конструктивных элементов в 3 гаражах. Несколько железобетонных плит обрушились на автомобиль Ford Sierra, ВАЗ 2105 и ВАЗ 2106. При этом на одном из этих автомобилей было установлено газовое оборудование. Вероятно, именно его неисправность стала причиной взрыва.
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