При взрыве в гараже пострадали три автомобиля

9 января в 22:00 в поселке Бажанова (г. Макеевка), в гаражном обществе «Горняк-1», в одном из гаражей произошел взрыв газа без последующего горения. Вследствие взрыва один мужчина получил незначительные ожоги лица. В медицинское учреждение он не обращался, о происшествии никому не сообщал.

По преварительным данным, владелец гаража пытался растопить печь типа «буржуйка», после чего произошел взрыв. Это привело к разрушению конструктивных элементов в 3 гаражах. Несколько железобетонных плит обрушились на автомобиль Ford Sierra, ВАЗ 2105 и ВАЗ 2106. При этом на одном из этих автомобилей было установлено газовое оборудование. Вероятно, именно его неисправность стала причиной взрыва.